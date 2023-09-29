США станут слабее, но помогут Украине в случае остановки работы правительства

В случае приостановки работы правительства или, по-другому, шатдауна США из-за разногласий по поводу бюджета страны на следующий финансовый год, Соединенные Штаты найдут деньги на Украину, но встревожены собственной боеготовностью. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«В случае шатдауна (приостановки работы правительства — прим. URA.RU) у США останутся финансы на отправку помощи Украине, но Вашингтон обеспокоен своими собственными запасами, боеготовностью», — сказала Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. При этом, по словам представителя Белого дома, власти видят возможность согласовать бюджет и избежать шатдауна.
Ранее американское издание CNN писало, что США не удастся избежать парализации работы правительства — противоречия в Конгрессе из-за бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября, слишком сильны. Однако шатдаун — не новое явление в истории Соединенных Штатов. Так, например, подобное уже случалось во время президентства Дональда Трампа.
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