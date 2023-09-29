США станут слабее, но помогут Украине в случае остановки работы правительства

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Президент США. stock, stock, Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер высказалась о рисках шатдауна в правительстве США Фото:

В случае приостановки работы правительства или, по-другому, шатдауна США из-за разногласий по поводу бюджета страны на следующий финансовый год, Соединенные Штаты найдут деньги на Украину, но встревожены собственной боеготовностью. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В случае шатдауна (приостановки работы правительства — прим. URA.RU) у США останутся финансы на отправку помощи Украине, но Вашингтон обеспокоен своими собственными запасами, боеготовностью», — сказала Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. При этом, по словам представителя Белого дома, власти видят возможность согласовать бюджет и избежать шатдауна.

Ранее американское издание CNN писало, что США не удастся избежать парализации работы правительства — противоречия в Конгрессе из-за бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября, слишком сильны. Однако шатдаун — не новое явление в истории Соединенных Штатов. Так, например, подобное уже случалось во время президентства Дональда Трампа.

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В случае приостановки работы правительства или, по-другому, шатдауна США из-за разногласий по поводу бюджета страны на следующий финансовый год, Соединенные Штаты найдут деньги на Украину, но встревожены собственной боеготовностью. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «В случае шатдауна (приостановки работы правительства — прим. URA.RU) у США останутся финансы на отправку помощи Украине, но Вашингтон обеспокоен своими собственными запасами, боеготовностью», — сказала Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. При этом, по словам представителя Белого дома, власти видят возможность согласовать бюджет и избежать шатдауна. Ранее американское издание CNN писало, что США не удастся избежать парализации работы правительства — противоречия в Конгрессе из-за бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября, слишком сильны. Однако шатдаун — не новое явление в истории Соединенных Штатов. Так, например, подобное уже случалось во время президентства Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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