США станут слабее, но помогут Украине в случае остановки работы правительства

29 сентября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Карин Жан-Пьер высказалась о рисках шатдауна в правительстве США Фото: Official White House / Erin Scott В случае приостановки работы правительства или, по-другому, шатдауна США из-за разногласий по поводу бюджета страны на следующий финансовый год, Соединенные Штаты найдут деньги на Украину, но встревожены собственной боеготовностью. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «В случае шатдауна (приостановки работы правительства — прим. URA.RU) у США останутся финансы на отправку помощи Украине, но Вашингтон обеспокоен своими собственными запасами, боеготовностью», — сказала Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. При этом, по словам представителя Белого дома, власти видят возможность согласовать бюджет и избежать шатдауна. Ранее американское издание CNN писало, что США не удастся избежать парализации работы правительства — противоречия в Конгрессе из-за бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября, слишком сильны. Однако шатдаун — не новое явление в истории Соединенных Штатов. Так, например, подобное уже случалось во время президентства Дональда Трампа.

В случае приостановки работы правительства или, по-другому, шатдауна США из-за разногласий по поводу бюджета страны на следующий финансовый год, Соединенные Штаты найдут деньги на Украину, но встревожены собственной боеготовностью. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «В случае шатдауна (приостановки работы правительства — прим. URA.RU) у США останутся финансы на отправку помощи Украине, но Вашингтон обеспокоен своими собственными запасами, боеготовностью», — сказала Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. При этом, по словам представителя Белого дома, власти видят возможность согласовать бюджет и избежать шатдауна. Ранее американское издание CNN писало, что США не удастся избежать парализации работы правительства — противоречия в Конгрессе из-за бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября, слишком сильны. Однако шатдаун — не новое явление в истории Соединенных Штатов. Так, например, подобное уже случалось во время президентства Дональда Трампа.