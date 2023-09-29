В больнице Златоуста, откуда уволились все врачи, проведут аудит

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Больницу будут постоянно курировать специалисты Фото:

В больнице Златоуста Челябинской области, откуда массово уволились врачи, будет проведен аудит. Об этом сообщила глава областного минздрава Агата Ткачева.

«В больнице будет проведен финансовый аудит с привлечением сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также надо удовлетворить желание врачей и оперативно помочь с переездом хирургических отделений в больничный корпус в квартале Медиков, который они покидали на период ковида», — рассказала Ткачева в своем telegram-канале.

Глава минздрава региона уточнила, что больница будет ежедневно курироваться. Специалисты займутся контролем работы с кадрами, организации закупок и финансово-хозяйственной работы. Ткачева отметила, что сейчас главной задачей является комплектация медучреждения специалистами экстренной хирургии, сейчас уже достигнуты договоренности с двумя врачами. Через две недели с коллективом больницы запланирована следующая встреча.

Ранее URA.RU сообщало, что Ткачева встретилась с медиками, которые не готовы продолжать работу в условиях недостаточной оплаты труда и изношенного оборудования. Руководитель сказала, что в течение двух недель будет заниматься вопросами златоустовского здравоохранения.

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В больнице Златоуста Челябинской области, откуда массово уволились врачи, будет проведен аудит. Об этом сообщила глава областного минздрава Агата Ткачева. «В больнице будет проведен финансовый аудит с привлечением сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также надо удовлетворить желание врачей и оперативно помочь с переездом хирургических отделений в больничный корпус в квартале Медиков, который они покидали на период ковида», — рассказала Ткачева в своем telegram-канале. Глава минздрава региона уточнила, что больница будет ежедневно курироваться. Специалисты займутся контролем работы с кадрами, организации закупок и финансово-хозяйственной работы. Ткачева отметила, что сейчас главной задачей является комплектация медучреждения специалистами экстренной хирургии, сейчас уже достигнуты договоренности с двумя врачами. Через две недели с коллективом больницы запланирована следующая встреча. Ранее URA.RU сообщало, что Ткачева встретилась с медиками, которые не готовы продолжать работу в условиях недостаточной оплаты труда и изношенного оборудования. Руководитель сказала, что в течение двух недель будет заниматься вопросами златоустовского здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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