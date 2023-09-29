Министр Ткачева две недели будет решать проблемы медиков Златоуста

Агата Ткачева займется проблемами златоустовской медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева в течение двух недель будет решать проблемы златоустовской медицины. В ходе визита в город 29 сентября Ткачева заявила о намерении вновь встретиться с возмущенными врачами, чтобы отчитаться о проделанной работе.

«Министр Агата Ткачева встретилась с медиками, которые не готовы продолжать работу в условиях недостаточной оплаты труда и изношенного оборудования. Руководитель сказала, что в течение двух недель будет заниматься вопросами златоустовского здравоохранения, после чего стороны соберутся вновь. Ткачева отчитается о проделанном», — рассказал URA.RU заместитель председателя горсобрания Марат Сафиев.

О копившихся годами проблемах рассказал депутат и заведующий травматологическим отделением горбольницы Рашид Шакуров. Одна из врачей сообщила о типичной ситуации: доктор по четверо суток подряд работает без выходных на старом оборудовании. Многие специалисты находятся на грани увольнения. Мэр Максим Пекарский отметил, что власти предложат свои меры для исправления ситуации. Муниципалитет ограничен в решениях, поскольку медицина находится в ведении регионального правительства.

В ходе встречи обозначалась необходимость поддержки не только молодых специалистов, которым златоустовские власти выделяют по полтора миллиона рублей, но и стажистов. За пять лет действия инициированной депутатами программы в город приехало около 30 человек, часть из которых потом уволилась. В понедельник, 2 октября, рабочая группа, которую 28 сентября сформировали депутаты, соберется на первое заседание.

О кризисе в златоустовской системе здравоохранения стало известно после массового увольнения хирургов. Ушло или находится в процессе увольнения сразу восемь врачей. Занять их места некому. Как выяснилось, кадры увольняются и в других отделениях: фактически без специалистов осталось отделение терапии подразделения горбольницы в металлургическом районе, уволились хирурги гнойной хирургии.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу администрации Златоуста. Там переадресовали в минздрав. На запрос в медицинское ведомство к моменту публикации ответ не поступил.