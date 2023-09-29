Прокуратура взялась за дело свердловского ребенка, которого выгнали из автобуса

29 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Ребенка выгнали из автобуса из-за проезда без билета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как девочку из Каменска-Уральского высадили из автобуса за проезд без билета. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Несовершеннолетнюю высадили из автобуса, курсирующего по маршруту № 201 в Каменске-Уральском. Причиной высадки послужило отсутствие у ребенка наличных денежных средств. Прокуратура организовала проверку», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 27 сентября. В прокуратуре отметили, что ребенка до 16 лет не имеют права высадить из автобуса даже если у него нет денежных средств для оплаты проезда. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как девочку из Каменска-Уральского высадили из автобуса за проезд без билета. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Несовершеннолетнюю высадили из автобуса, курсирующего по маршруту № 201 в Каменске-Уральском. Причиной высадки послужило отсутствие у ребенка наличных денежных средств. Прокуратура организовала проверку», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 27 сентября. В прокуратуре отметили, что ребенка до 16 лет не имеют права высадить из автобуса даже если у него нет денежных средств для оплаты проезда. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.