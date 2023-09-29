Челябинский экс-губернатор Дубровский задолжал московскому адвокату

Борис Дубровский не выплатил 700 тысяч рублей адвокату из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В процесс банкротства челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского вступил московский адвокат Кирилл Мухин. Он подал заявление в арбитражный суд Челябинской области, чтобы войти в число кредиторов бывшего главы региона. Как сообщил URA.RU источник в судебном процессе, Дубровский задолжал Мухину около 700 тысяч рублей за адвокатские услуги.

«В своем ходатайстве Мухин указал, что Дубровский должен ему 700 тысяч рублей за оказанные услуги. Адвокат просит включить этот долг в общую сумму долгов экс-губернатора», — рассказал источник.

В картотеке арбитражных дел ходатайство значится как «заявление об установлении размера требований кредиторов», поданное Кириллом Александровичем Мухиным. Заявление к производству пока не принято. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин процесс не комментирует.

Согласно сайту «Профи», адвокат Мухин занимается адвокатской деятельностью с 2001 года. Он руководит московским адвокатским бюро «Атторнейс Групп». На запрос URA.RU к моменту публикации новости Мухин не ответил.

Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за долгов перед ПО «Монтажник» семейной фирмы экс-главы региона. «Монтажник» был обанкрочен летом 2020 года. Банкротом также признан сын бывшего губернатора Александр Дубровский. Глава семьи находится за границей. Представители Дубровских со СМИ не общаются.