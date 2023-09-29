29 сентября 2023

Синоптики рассказали, когда в Челябинск придет зима

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, доставка, зима, курьер, еда, доставщик
Температура стабильно перешагнет через нулевую отметку 24—26 октября Фото:

В Челябинске зима придет 24 октября, когда температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.

«С 24 октября в ночное время в Челябинске установятся стабильные минусовые температуры. Днем температура достигнет отрицательных отметок на два дня позже, к 26 октября», — указано на сайте «Гисметео».

Синоптики уточнили, что к этому моменту в регион придет циклон, который принесет обильные осадки в виде снега. По предварительным данным, он уже не растает.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые продлятся в течение двух недель. Осадки в виде мокрого снега начнутся в первой декаде октября.

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В Челябинске зима придет 24 октября, когда температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики. «С 24 октября в ночное время в Челябинске установятся стабильные минусовые температуры. Днем температура достигнет отрицательных отметок на два дня позже, к 26 октября», — указано на сайте «Гисметео». Синоптики уточнили, что к этому моменту в регион придет циклон, который принесет обильные осадки в виде снега. По предварительным данным, он уже не растает. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые продлятся в течение двух недель. Осадки в виде мокрого снега начнутся в первой декаде октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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