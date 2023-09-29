Синоптики рассказали, когда в Челябинск придет зима

В Челябинске зима придет 24 октября, когда температура воздуха стабильно перешагнет через нулевую отметку. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.
«С 24 октября в ночное время в Челябинске установятся стабильные минусовые температуры. Днем температура достигнет отрицательных отметок на два дня позже, к 26 октября», — указано на сайте «Гисметео».
Синоптики уточнили, что к этому моменту в регион придет циклон, который принесет обильные осадки в виде снега. По предварительным данным, он уже не растает.
Ранее синоптики предупреждали о снегопадах, которые продлятся в течение двух недель. Осадки в виде мокрого снега начнутся в первой декаде октября.
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