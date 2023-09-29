Главу Сертолова обвинили в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей

Глава администрации Сертолово (Ленинградская область) Юрий Ходько признан виновным в хищении земель Минобороны на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
«Глава администрации <…> Сертолово <…> Ленинградской области Юрий Ходько обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше одного млн рублей)», — передает сообщение пресс-службы агентство 47news. Суд арестовал Ходько до 13 ноября.
Уголовное дело о хищении было возбужденно 13 сентября. 28 сентября были арестованы заместитель главы администрации Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» Ленинградской области Елена Блистанова.
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