Главу Сертолова обвинили в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей

30 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Юрия Ходько до 13 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Глава администрации Сертолово (Ленинградская область) Юрий Ходько признан виновным в хищении земель Минобороны на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда. «Глава администрации <…> Сертолово <…> Ленинградской области Юрий Ходько обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше одного млн рублей)», — передает сообщение пресс-службы агентство 47news. Суд арестовал Ходько до 13 ноября. Уголовное дело о хищении было возбужденно 13 сентября. 28 сентября были арестованы заместитель главы администрации Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» Ленинградской области Елена Блистанова.

Глава администрации Сертолово (Ленинградская область) Юрий Ходько признан виновным в хищении земель Минобороны на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда. «Глава администрации <…> Сертолово <…> Ленинградской области Юрий Ходько обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше одного млн рублей)», — передает сообщение пресс-службы агентство 47news. Суд арестовал Ходько до 13 ноября. Уголовное дело о хищении было возбужденно 13 сентября. 28 сентября были арестованы заместитель главы администрации Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» Ленинградской области Елена Блистанова.