29 сентября 2023

Главу Сертолова обвинили в хищении земель Минобороны на 1 млн рублей

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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, закон, решетка, суд, клетка, преступление
Суд арестовал Юрия Ходько до 13 ноября Фото:

Глава администрации Сертолово (Ленинградская область) Юрий Ходько признан виновным в хищении земель Минобороны на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Глава администрации <…> Сертолово <…> Ленинградской области Юрий Ходько обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше одного млн рублей)», — передает сообщение пресс-службы агентство 47news. Суд арестовал Ходько до 13 ноября.

Уголовное дело о хищении было возбужденно 13 сентября. 28 сентября были арестованы заместитель главы администрации Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» Ленинградской области Елена Блистанова.

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Глава администрации Сертолово (Ленинградская область) Юрий Ходько признан виновным в хищении земель Минобороны на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда. «Глава администрации <…> Сертолово <…> Ленинградской области Юрий Ходько обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше одного млн рублей)», — передает сообщение пресс-службы агентство 47news. Суд арестовал Ходько до 13 ноября. Уголовное дело о хищении было возбужденно 13 сентября. 28 сентября были арестованы заместитель главы администрации Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» Ленинградской области Елена Блистанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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