ВСУ за неделю потеряли под Донецком 1760 солдат

29 сентября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более полутора тысяч военных в ДНР Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На донецком направлении в течение недели противник потерял более 1760 военных», — заявили в оборонном ведомстве. Информация была озвучена на брифинге министерства. Ранее сообщалось, что ВС России отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Только за сутки потери ВСУ составили порядка 30 боевиков.

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На донецком направлении в течение недели противник потерял более 1760 военных», — заявили в оборонном ведомстве. Информация была озвучена на брифинге министерства. Ранее сообщалось, что ВС России отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Только за сутки потери ВСУ составили порядка 30 боевиков.