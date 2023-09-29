ВСУ за неделю потеряли под Донецком 1760 солдат

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ВСУ потеряли более полутора тысяч военных в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На донецком направлении в течение недели противник потерял более 1760 военных», — заявили в оборонном ведомстве. Информация была озвучена на брифинге министерства.

Ранее сообщалось, что ВС России отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Только за сутки потери ВСУ составили порядка 30 боевиков.

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Вооруженные силы Украины за неделю потеряли более 1760 военнослужащих на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «На донецком направлении в течение недели противник потерял более 1760 военных», — заявили в оборонном ведомстве. Информация была озвучена на брифинге министерства. Ранее сообщалось, что ВС России отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Только за сутки потери ВСУ составили порядка 30 боевиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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