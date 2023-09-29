29 сентября 2023

В Екатеринбурге арбитражный судья отдала два миллиона рублей лже-сотрудникам ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ОВД начали оперативно-розыскные мероприятия Фото:

В Екатеринбурге судья Арбитражного суда Свердловской области отдала мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, ЦБ РФ и Минюста, порядка двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«К судье от имени председателя суда, где она работает, поступило сообщение о том, что с ней свяжется представитель Министерства юстиции. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности с ней будут работать представители правоохранительных органов и Центрального банка», — сказано в сообщении.

Затем потерпевшей позвонил лже-сотрудник ФСБ и сообщил о необходимости сотрудничать с силовиками, чтобы не стать жертвой мошенников. После чего женщина по инструкции оформила кредит на сумму 2 млн рублей. Обналичив сумму, екатеринбурженка перевела деньги на «безопасные» счета

В настоящее время по факту хищения денежных средств сотрудники ОВД предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан.

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В Екатеринбурге судья Арбитражного суда Свердловской области отдала мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, ЦБ РФ и Минюста, порядка двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «К судье от имени председателя суда, где она работает, поступило сообщение о том, что с ней свяжется представитель Министерства юстиции. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности с ней будут работать представители правоохранительных органов и Центрального банка», — сказано в сообщении. Затем потерпевшей позвонил лже-сотрудник ФСБ и сообщил о необходимости сотрудничать с силовиками, чтобы не стать жертвой мошенников. После чего женщина по инструкции оформила кредит на сумму 2 млн рублей. Обналичив сумму, екатеринбурженка перевела деньги на «безопасные» счета В настоящее время по факту хищения денежных средств сотрудники ОВД предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Уральском ГУ ЦБ отметили, что представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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