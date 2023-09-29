Как система «Солнцепек» с челябинскими двигателями работает на СВО. Видео

Система «Солнцепек» с челябинскими двигателями уничтожает значимые цели

30 сентября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

После поражения цели технику сразу откатывают Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Самур» в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в telegram-канале. «Работает, в основном, по наиболее значимым целям. По колоннам техники, скоплению живой силы противника, опорным пунктам», — говорит командир в видео. Как отмечает Самур, главное — быстро работать. Приехали на место, «привязались», сделали первый выстрел, потом проводится корректировка, а далее делается второй выстрел на поражение. После поражения цели технику сразу откатывают. Ранее механик-водитель с позывным «Шигай» также похвалил работу огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, машина отличная, проходимая, мощная. У нее удобное управление. Все в ней сделано на совесть.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Самур» в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в telegram-канале. «Работает, в основном, по наиболее значимым целям. По колоннам техники, скоплению живой силы противника, опорным пунктам», — говорит командир в видео. Как отмечает Самур, главное — быстро работать. Приехали на место, «привязались», сделали первый выстрел, потом проводится корректировка, а далее делается второй выстрел на поражение. После поражения цели технику сразу откатывают. Ранее механик-водитель с позывным «Шигай» также похвалил работу огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, машина отличная, проходимая, мощная. У нее удобное управление. Все в ней сделано на совесть.