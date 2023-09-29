Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Самур» в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в telegram-канале.
«Работает, в основном, по наиболее значимым целям. По колоннам техники, скоплению живой силы противника, опорным пунктам», — говорит командир в видео.
Как отмечает Самур, главное — быстро работать. Приехали на место, «привязались», сделали первый выстрел, потом проводится корректировка, а далее делается второй выстрел на поражение. После поражения цели технику сразу откатывают.
Ранее механик-водитель с позывным «Шигай» также похвалил работу огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, машина отличная, проходимая, мощная. У нее удобное управление. Все в ней сделано на совесть.
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