29 сентября 2023

Как система «Солнцепек» с челябинскими двигателями работает на СВО. Видео

Система «Солнцепек» с челябинскими двигателями уничтожает значимые цели
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, тос, солнцепек, рсзо, stock
После поражения цели технику сразу откатывают Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Самур» в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в telegram-канале.

«Работает, в основном, по наиболее значимым целям. По колоннам техники, скоплению живой силы противника, опорным пунктам», — говорит командир в видео.

Как отмечает Самур, главное — быстро работать. Приехали на место, «привязались», сделали первый выстрел, потом проводится корректировка, а далее делается второй выстрел на поражение. После поражения цели технику сразу откатывают.

Ранее механик-водитель с позывным «Шигай» также похвалил работу огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, машина отличная, проходимая, мощная. У нее удобное управление. Все в ней сделано на совесть.

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Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска работает в зоне спецоперации по наиболее значимым целям. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Самур» в видео, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в telegram-канале. «Работает, в основном, по наиболее значимым целям. По колоннам техники, скоплению живой силы противника, опорным пунктам», — говорит командир в видео. Как отмечает Самур, главное — быстро работать. Приехали на место, «привязались», сделали первый выстрел, потом проводится корректировка, а далее делается второй выстрел на поражение. После поражения цели технику сразу откатывают. Ранее механик-водитель с позывным «Шигай» также похвалил работу огнеметной системы «Солнцепек». По его словам, машина отличная, проходимая, мощная. У нее удобное управление. Все в ней сделано на совесть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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