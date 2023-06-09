Механик-водитель с позывным «Шигай» похвалил работу на спецоперации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой Минобороны РФ.
«Машина отличная, проходимая, мощная. Очень удобное, послушное управление. Все рычаги и вообще все сделано в ней на совесть», — говорит военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telergam-канале Минобороны РФ.
«Солнцепек» (ТОС-1А) работает на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил. Их производят на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Система наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами.
Ранее о «Солнцепеке» рассказывал боец с позывным «Симба». По его словам, пехотинцы ВСУ отказываются вступать в бой после стрельбы «Солнцепека» по объектам.
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