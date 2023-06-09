09 июня 2023

Боец на СВО похвалил работу огнеметной системы с челябинским двигателем. Видео

Боец «Шигай»: огнеметная система «Солнцепек» с двигателями из Челябинска работает отлично
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Двигатели для «Солнцепека» собирают в Челябинске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Механик-водитель с позывным «Шигай» похвалил работу на спецоперации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой Минобороны РФ.

«Машина отличная, проходимая, мощная. Очень удобное, послушное управление. Все рычаги и вообще все сделано в ней на совесть», — говорит военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telergam-канале Минобороны РФ.

«Солнцепек» (ТОС-1А) работает на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил. Их производят на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Система наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами.

Ранее о «Солнцепеке» рассказывал боец с позывным «Симба». По его словам, пехотинцы ВСУ отказываются вступать в бой после стрельбы «Солнцепека» по объектам.

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Механик-водитель с позывным «Шигай» похвалил работу на спецоперации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой Минобороны РФ. «Машина отличная, проходимая, мощная. Очень удобное, послушное управление. Все рычаги и вообще все сделано в ней на совесть», — говорит военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telergam-канале Минобороны РФ. «Солнцепек» (ТОС-1А) работает на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил. Их производят на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Система наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами. Ранее о «Солнцепеке» рассказывал боец с позывным «Симба». По его словам, пехотинцы ВСУ отказываются вступать в бой после стрельбы «Солнцепека» по объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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