Боец на СВО похвалил работу огнеметной системы с челябинским двигателем. Видео

Боец «Шигай»: огнеметная система «Солнцепек» с двигателями из Челябинска работает отлично

10 июня 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Двигатели для «Солнцепека» собирают в Челябинске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Механик-водитель с позывным «Шигай» похвалил работу на спецоперации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой Минобороны РФ. «Машина отличная, проходимая, мощная. Очень удобное, послушное управление. Все рычаги и вообще все сделано в ней на совесть», — говорит военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telergam-канале Минобороны РФ. «Солнцепек» (ТОС-1А) работает на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил. Их производят на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Система наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами. Ранее о «Солнцепеке» рассказывал боец с позывным «Симба». По его словам, пехотинцы ВСУ отказываются вступать в бой после стрельбы «Солнцепека» по объектам.

Механик-водитель с позывным «Шигай» похвалил работу на спецоперации тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» (ТОС-1А) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Своими впечатлениями он поделился с пресс-службой Минобороны РФ. «Машина отличная, проходимая, мощная. Очень удобное, послушное управление. Все рычаги и вообще все сделано в ней на совесть», — говорит военнослужащий на видеозаписи, размещенной в telergam-канале Минобороны РФ. «Солнцепек» (ТОС-1А) работает на двигателях В-84МС, мощность которых составляет 840 лошадиных сил. Их производят на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Система наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами. Ранее о «Солнцепеке» рассказывал боец с позывным «Симба». По его словам, пехотинцы ВСУ отказываются вступать в бой после стрельбы «Солнцепека» по объектам.