29 сентября 2023

В Челябинске школьник покончил жизнь самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок оставил предсмертную записку Фото:

В Металлургическом районе Челябинска девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Металлургическом районе девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено под окнами одного из домов», — уточнил источник URA.RU. Мальчик оставил предсмертную записку. В следственном управлении Следственного комитета Челябинской области URA.RU сообщили, что информацию не комментируют.

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В Металлургическом районе Челябинска девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Металлургическом районе девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено под окнами одного из домов», — уточнил источник URA.RU. Мальчик оставил предсмертную записку. В следственном управлении Следственного комитета Челябинской области URA.RU сообщили, что информацию не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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