В Челябинске школьник покончил жизнь самоубийством

30 сентября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Ребенок оставил предсмертную записку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Металлургическом районе девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено под окнами одного из домов», — уточнил источник URA.RU. Мальчик оставил предсмертную записку. В следственном управлении Следственного комитета Челябинской области URA.RU сообщили, что информацию не комментируют.

В Металлургическом районе Челябинска девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Металлургическом районе девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено под окнами одного из домов», — уточнил источник URA.RU. Мальчик оставил предсмертную записку. В следственном управлении Следственного комитета Челябинской области URA.RU сообщили, что информацию не комментируют.