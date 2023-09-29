В Челябинске школьник покончил жизнь самоубийством

Ребенок оставил предсмертную записку
В Металлургическом районе Челябинска девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Металлургическом районе девятиклассник покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено под окнами одного из домов», — уточнил источник URA.RU. Мальчик оставил предсмертную записку. В следственном управлении Следственного комитета Челябинской области URA.RU сообщили, что информацию не комментируют.
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