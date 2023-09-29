29 сентября 2023

В МЧС предупредили жителей Пермского края о новой опасности

В Пермском крае сохраняется высокий риск возникновения пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
Пермяков предупредили о высокой пожарной опасности Фото:

На территории Пермского края сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, это связано с неблагоприятными погодными условиями в начале октября.

«Высокая пожарная опасность. С 1 по 4 октября 2023 года местами в Прикамье сохраняется высокий риск возникновения пожаров (4-й класс)», — указано в ведомственном telegram-канале.

Пермяков призывают быть более бдительными в этот период. В случае обнаружения возгорания необходимо принять незамедлительные меры, чтобы его остановить.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Пермского края сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, это связано с неблагоприятными погодными условиями в начале октября. «Высокая пожарная опасность. С 1 по 4 октября 2023 года местами в Прикамье сохраняется высокий риск возникновения пожаров (4-й класс)», — указано в ведомственном telegram-канале. Пермяков призывают быть более бдительными в этот период. В случае обнаружения возгорания необходимо принять незамедлительные меры, чтобы его остановить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...