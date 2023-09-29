В МЧС предупредили жителей Пермского края о новой опасности

В Пермском крае сохраняется высокий риск возникновения пожаров

Пермяков предупредили о высокой пожарной опасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории Пермского края сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, это связано с неблагоприятными погодными условиями в начале октября.

«Высокая пожарная опасность. С 1 по 4 октября 2023 года местами в Прикамье сохраняется высокий риск возникновения пожаров (4-й класс)», — указано в ведомственном telegram-канале.

Пермяков призывают быть более бдительными в этот период. В случае обнаружения возгорания необходимо принять незамедлительные меры, чтобы его остановить.