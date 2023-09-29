Самолет Utair экстренно прервал полет в Армению

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за больного пассажира

30 сентября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Полет был прерван из-за больного пассажира на борту самолета Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет авиакомпании Utair из Москвы в Ереван 29 сентября прервал рейс и вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «29.09.2023 22.16 (мск). Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, принято решение о возврате в аэропорт вылета Внуково», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. По данным канала, самолет принадлежит ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Он следовал из Москвы (Внуково) в Ереван. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее самолет, летевший из Иваново в Нижневартовск (ХМАО), благополучно совершил экстренную посадку. Из-за отказа двигателя воздушное судно вынуждено было вернуться в аэропорт вылета.

Самолет авиакомпании Utair из Москвы в Ереван 29 сентября прервал рейс и вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «29.09.2023 22.16 (мск). Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, принято решение о возврате в аэропорт вылета Внуково», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. По данным канала, самолет принадлежит ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Он следовал из Москвы (Внуково) в Ереван. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее самолет, летевший из Иваново в Нижневартовск (ХМАО), благополучно совершил экстренную посадку. Из-за отказа двигателя воздушное судно вынуждено было вернуться в аэропорт вылета.