Самолет Utair экстренно прервал полет в Армению

Самолет авиакомпании Utair из Москвы в Ереван 29 сентября прервал рейс и вернулся в аэропорт вылета из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«29.09.2023 22.16 (мск). Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, принято решение о возврате в аэропорт вылета Внуково», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. По данным канала, самолет принадлежит ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Он следовал из Москвы (Внуково) в Ереван.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиаперевозчика с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее самолет, летевший из Иваново в Нижневартовск (ХМАО), благополучно совершил экстренную посадку. Из-за отказа двигателя воздушное судно вынуждено было вернуться в аэропорт вылета.
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