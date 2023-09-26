У самолета, летевшего в ХМАО, отказал двигатель

Самолет, летевший из Иваново в Нижневартовск, совершил экстренную посадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании «Сибниа Тест» вынужденно вернулся в аэропорт Иваново Фото:

У самолета, направлявшегося из Иваново в Нижневартовск, отказал один из двигателей. Это привело к вынужденному возвращению воздушного судна в аэропорт вылета. Информацию опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«При наборе высоты произошел отказ двигателя №1. Возврат воздушного судна на аэродром вылета Иваново, посадка благополучно. Самолет Ан-12, RA-11789, рейс XAV9299 Иваново (Южный) — Нижневартовск. Эксплуатант АО „АСЦ ‚Сибниа Тест‘, — сообщает AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел 24 сентября. URA.RU попросило авиакомпанию прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что самолет, направлявшийся из Сургута в московский аэропорт Внуково, приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево. Тогда пассажирам пришлось просидеть в самолете больше часа.

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У самолета, направлявшегося из Иваново в Нижневартовск, отказал один из двигателей. Это привело к вынужденному возвращению воздушного судна в аэропорт вылета. Информацию опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT. «При наборе высоты произошел отказ двигателя №1. Возврат воздушного судна на аэродром вылета Иваново, посадка благополучно. Самолет Ан-12, RA-11789, рейс XAV9299 Иваново (Южный) — Нижневартовск. Эксплуатант АО „АСЦ ‚Сибниа Тест‘, — сообщает AVIAINCIDENT. Инцидент произошел 24 сентября. URA.RU попросило авиакомпанию прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что самолет, направлявшийся из Сургута в московский аэропорт Внуково, приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево. Тогда пассажирам пришлось просидеть в самолете больше часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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