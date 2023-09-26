У самолета, летевшего в ХМАО, отказал двигатель

У самолета, направлявшегося из Иваново в Нижневартовск, отказал один из двигателей. Это привело к вынужденному возвращению воздушного судна в аэропорт вылета. Информацию опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«При наборе высоты произошел отказ двигателя №1. Возврат воздушного судна на аэродром вылета Иваново, посадка благополучно. Самолет Ан-12, RA-11789, рейс XAV9299 Иваново (Южный) — Нижневартовск. Эксплуатант АО „АСЦ ‚Сибниа Тест‘, — сообщает AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел 24 сентября. URA.RU попросило авиакомпанию прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что самолет, направлявшийся из Сургута в московский аэропорт Внуково, приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево. Тогда пассажирам пришлось просидеть в самолете больше часа.
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