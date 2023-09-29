На месте происшествия работает спецслужба
В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) сработала пожарная сигнализация, из-за чего студентов эвакуировали на улицу. Об этом рассказали очевидцы.
«На теплофаке УрФУ сработала пожарная сигнализация. Студентов эвакуировали. На месте работает спецслужба», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
Обновлено в 15:48 (13:48 по МСК).
В ГУ МЧС не известно о происшествии в УрФУ. «Нам информация не поступала», — отметили там.
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