29 сентября 2023

В Екатеринбурге эвакуировали студентов УрФУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, институт, аудитория, учебный кабинет
На месте происшествия работает спецслужба Фото:

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) сработала пожарная сигнализация, из-за чего студентов эвакуировали на улицу. Об этом рассказали очевидцы.

«На теплофаке УрФУ сработала пожарная сигнализация. Студентов эвакуировали. На месте работает спецслужба», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Обновлено в 15:48 (13:48 по МСК).

В ГУ МЧС не известно о происшествии в УрФУ. «Нам информация не поступала», — отметили там.

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В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) сработала пожарная сигнализация, из-за чего студентов эвакуировали на улицу. Об этом рассказали очевидцы. «На теплофаке УрФУ сработала пожарная сигнализация. Студентов эвакуировали. На месте работает спецслужба», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МЧС и УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 15:48 (13:48 по МСК). В ГУ МЧС не известно о происшествии в УрФУ. «Нам информация не поступала», — отметили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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