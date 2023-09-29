29 сентября 2023

В Нижнем Тагиле мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
На месте происшествия проводится проверка Фото:

Житель Нижнего Тагила выпал из окна Демидовской больницы и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУ МВД города.

«Поступило сообщение о гибели мужчины, выпавшего из окна Демидовской больницы. В настоящее время сотрудниками полиции организована проверка», — сказали в МУ МВД.

По информации очевидцев, трагедия произошла в первой половине дня. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

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Житель Нижнего Тагила выпал из окна Демидовской больницы и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУ МВД города. «Поступило сообщение о гибели мужчины, выпавшего из окна Демидовской больницы. В настоящее время сотрудниками полиции организована проверка», — сказали в МУ МВД. По информации очевидцев, трагедия произошла в первой половине дня. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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