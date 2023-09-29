В Нижнем Тагиле мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы

На месте происшествия проводится проверка
Житель Нижнего Тагила выпал из окна Демидовской больницы и погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУ МВД города.
«Поступило сообщение о гибели мужчины, выпавшего из окна Демидовской больницы. В настоящее время сотрудниками полиции организована проверка», — сказали в МУ МВД.
По информации очевидцев, трагедия произошла в первой половине дня. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!