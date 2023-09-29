29 сентября 2023

В Челябинске мужчина забрался на перила балкона на девятом этаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина стоит в окне на девятом этаже Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске на перила балкона девятого этажа забрался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В окне 9 этажа [на 2-й Эльтонской] находится мужчина. На месте: 2 автолестницы, 1 АЦ (6 человек л/с), разворачивается «Куб жизни», — заявили в ведомстве. На месте также работают сотрудники полиции.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске на перила балкона девятого этажа забрался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «В окне 9 этажа [на 2-й Эльтонской] находится мужчина. На месте: 2 автолестницы, 1 АЦ (6 человек л/с), разворачивается «Куб жизни», — заявили в ведомстве. На месте также работают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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