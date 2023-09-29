В Челябинске мужчина забрался на перила балкона на девятом этаже

Мужчина стоит в окне на девятом этаже
В микрорайоне Чурилово в Челябинске на перила балкона девятого этажа забрался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В окне 9 этажа [на 2-й Эльтонской] находится мужчина. На месте: 2 автолестницы, 1 АЦ (6 человек л/с), разворачивается «Куб жизни», — заявили в ведомстве. На месте также работают сотрудники полиции.
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