29 сентября 2023

Синоптик раскрыл причины запаха гари и дыма над Екатеринбургом

Синоптик Пулин: дым от пожаров начал распространяться в сторону Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Екатеринбург накрыло дымом от лесных пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

Большинство пожаров в Свердловской области находятся на севере и северо-востоке, откуда из-за ветра дым начал доходить до Екатеринбурга. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Локализовать пожары на местности с помощью космоснимков не представляется возможным. Видно, что большинство очагов преобладало на севере и северо-востоке области. С 30 сентября ветер сменил направление на северный, северо-восточный и дым начал распространяться в сторону Екатеринбурга», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, низкая облачность и «стопроцентная» относительная влажность привели к образованию дымки. «Что уменьшает дальность видимости до 3-4 километров», — отметил Алексей Пулин.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы массово жалуются на запах гари и дымку, которая накрыла весь город. Жители уральской столицы уверены, что причиной неблагоприятных погодных условий стали пожары в Свердловской области.

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Большинство пожаров в Свердловской области находятся на севере и северо-востоке, откуда из-за ветра дым начал доходить до Екатеринбурга. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Локализовать пожары на местности с помощью космоснимков не представляется возможным. Видно, что большинство очагов преобладало на севере и северо-востоке области. С 30 сентября ветер сменил направление на северный, северо-восточный и дым начал распространяться в сторону Екатеринбурга», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, низкая облачность и «стопроцентная» относительная влажность привели к образованию дымки. «Что уменьшает дальность видимости до 3-4 километров», — отметил Алексей Пулин. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы массово жалуются на запах гари и дымку, которая накрыла весь город. Жители уральской столицы уверены, что причиной неблагоприятных погодных условий стали пожары в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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