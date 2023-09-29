Синоптик раскрыл причины запаха гари и дыма над Екатеринбургом

Большинство пожаров в Свердловской области находятся на севере и северо-востоке, откуда из-за ветра дым начал доходить до Екатеринбурга. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Локализовать пожары на местности с помощью космоснимков не представляется возможным. Видно, что большинство очагов преобладало на севере и северо-востоке области. С 30 сентября ветер сменил направление на северный, северо-восточный и дым начал распространяться в сторону Екатеринбурга», — пишет синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, низкая облачность и «стопроцентная» относительная влажность привели к образованию дымки. «Что уменьшает дальность видимости до 3-4 километров», — отметил Алексей Пулин.
Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы массово жалуются на запах гари и дымку, которая накрыла весь город. Жители уральской столицы уверены, что причиной неблагоприятных погодных условий стали пожары в Свердловской области.
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