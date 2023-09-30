Депутат Госдумы Соболев: осенних призывников не заставят подписывать контракт

01 октября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

В осенний призыв планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осенних призывников не будут заставлять подписывать контракт с российской армией. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Подписать контракт можно только по желанию срочника. Никто их там насильно или заставлять подписывать контракт не будет. Ни с гражданки, тем более военнослужащих по призыву силком не будут заставлять подписывать контракт», — сказал Виктор Соболев. Парламентарий подчеркнул, что всем срочникам за время службы необходимо получить военно-учетную специальность. «Прежде чем служить в армии нужно научиться быть солдатом, поэтому должны все военнослужащие срочной службы попасть в учебные части и соединения и получить там военно-учетную специальность. А то у нас можно отслужить в армии и быть без специальности. Поэтому они должны попасть в учебные части, обучиться, ну и дослужить оставшийся период», — заключил он. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что треть осенних призывников получат военно-учетную специальность за пять месяцев. После обретения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Сам призыв начнется 1 октября. Планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенних призывников не будут заставлять подписывать контракт с российской армией. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Подписать контракт можно только по желанию срочника. Никто их там насильно или заставлять подписывать контракт не будет. Ни с гражданки, тем более военнослужащих по призыву силком не будут заставлять подписывать контракт», — сказал Виктор Соболев. Парламентарий подчеркнул, что всем срочникам за время службы необходимо получить военно-учетную специальность. «Прежде чем служить в армии нужно научиться быть солдатом, поэтому должны все военнослужащие срочной службы попасть в учебные части и соединения и получить там военно-учетную специальность. А то у нас можно отслужить в армии и быть без специальности. Поэтому они должны попасть в учебные части, обучиться, ну и дослужить оставшийся период», — заключил он. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что треть осенних призывников получат военно-учетную специальность за пять месяцев. После обретения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Сам призыв начнется 1 октября. Планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы по всей стране.