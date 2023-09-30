30 сентября 2023

Депутат Госдумы Соболев: осенних призывников не заставят подписывать контракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, строй солдат, срочники, призыв в армию
В осенний призыв планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы Фото:

Осенних призывников не будут заставлять подписывать контракт с российской армией. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Подписать контракт можно только по желанию срочника. Никто их там насильно или заставлять подписывать контракт не будет. Ни с гражданки, тем более военнослужащих по призыву силком не будут заставлять подписывать контракт», — сказал Виктор Соболев.

Парламентарий подчеркнул, что всем срочникам за время службы необходимо получить военно-учетную специальность. «Прежде чем служить в армии нужно научиться быть солдатом, поэтому должны все военнослужащие срочной службы попасть в учебные части и соединения и получить там военно-учетную специальность. А то у нас можно отслужить в армии и быть без специальности. Поэтому они должны попасть в учебные части, обучиться, ну и дослужить оставшийся период», — заключил он.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что треть осенних призывников получат военно-учетную специальность за пять месяцев. После обретения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Сам призыв начнется 1 октября. Планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы по всей стране.

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Осенних призывников не будут заставлять подписывать контракт с российской армией. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Подписать контракт можно только по желанию срочника. Никто их там насильно или заставлять подписывать контракт не будет. Ни с гражданки, тем более военнослужащих по призыву силком не будут заставлять подписывать контракт», — сказал Виктор Соболев. Парламентарий подчеркнул, что всем срочникам за время службы необходимо получить военно-учетную специальность. «Прежде чем служить в армии нужно научиться быть солдатом, поэтому должны все военнослужащие срочной службы попасть в учебные части и соединения и получить там военно-учетную специальность. А то у нас можно отслужить в армии и быть без специальности. Поэтому они должны попасть в учебные части, обучиться, ну и дослужить оставшийся период», — заключил он. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что треть осенних призывников получат военно-учетную специальность за пять месяцев. После обретения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Сам призыв начнется 1 октября. Планируется набрать 130 тысяч военнослужащих срочной службы по всей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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