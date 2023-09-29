МО РФ: треть призывников отправят в войска после службы в армии

29 сентября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Владимир Цимлянский отметил, что призывники получат военно-учетную специальность за полгода в армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Треть призывников будут отправлены в войска после прохождения службы в армии. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призывники получат военно-учетную специальность за пять месяцев. «Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва на военную службу в 2023 году. Он отметил, что после получения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Также Цимлянский сообщил, что срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Призывная кампания начнется 1 октября и будет длиться до 31 декабря.

Треть призывников будут отправлены в войска после прохождения службы в армии. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призывники получат военно-учетную специальность за пять месяцев. «Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва на военную службу в 2023 году. Он отметил, что после получения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Также Цимлянский сообщил, что срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Призывная кампания начнется 1 октября и будет длиться до 31 декабря.