МО РФ: треть призывников отправят в войска после службы в армии

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Владимир Цимлянский отметил, что призывники получат военно-учетную специальность за полгода в армии Фото:

Треть призывников будут отправлены в войска после прохождения службы в армии. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призывники получат военно-учетную специальность за пять месяцев.

«Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва на военную службу в 2023 году. Он отметил, что после получения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска.

Также Цимлянский сообщил, что срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Призывная кампания начнется 1 октября и будет длиться до 31 декабря.

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Треть призывников будут отправлены в войска после прохождения службы в армии. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, призывники получат военно-учетную специальность за пять месяцев. «Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщил Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва на военную службу в 2023 году. Он отметил, что после получения определенных навыков молодые люди отправятся в российские войска. Также Цимлянский сообщил, что срочники в рамках осеннего призыва не будут служить в новых регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Призывная кампания начнется 1 октября и будет длиться до 31 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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