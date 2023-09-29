29 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер с супругой поздравили институт культуры с юбилеем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Текслер вручил благодарственные письма сотрудникам института Фото:

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили концерт в честь 55-летия Челябинского государственного института культуры (ЧГИК), где поздравили коллектив образовательного учреждения с праздником. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в субботу, 30 сентября, посетили праздничный концерт в честь юбилея института культуры. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие профобразования благодарственные письма Алексей Текслер вручил доценту кафедры истории, музеологии и документоведения Наталье Штолер и руководителю финансово-экономического управления, главному бухгалтеру института Линде Сергеевой», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

В поздравительной речи Алексей Текслер отметил, что институт культуры является частью истории Челябинска. Из стен вузы выпустились более 40 тысяч студентов. Также губернатор пообещал, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры. «В 2019 году я пообещал, что каждый год будет годом театра, сейчас хочу с этой сцены пообещать, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор поздравил коллектив Челябинского института культуры с юбилеем
Губернатор поздравил коллектив Челябинского института культуры с юбилеем
На праздничном концерте Алексея Текслера сопровождала его супруга Ирина
На праздничном концерте Алексея Текслера сопровождала его супруга Ирина
Сотрудники ЧГИК были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области
Сотрудники ЧГИК были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области

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Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили концерт в честь 55-летия Челябинского государственного института культуры (ЧГИК), где поздравили коллектив образовательного учреждения с праздником. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства. «Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в субботу, 30 сентября, посетили праздничный концерт в честь юбилея института культуры. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие профобразования благодарственные письма Алексей Текслер вручил доценту кафедры истории, музеологии и документоведения Наталье Штолер и руководителю финансово-экономического управления, главному бухгалтеру института Линде Сергеевой», — отметили в пресс-службе регионального правительства. В поздравительной речи Алексей Текслер отметил, что институт культуры является частью истории Челябинска. Из стен вузы выпустились более 40 тысяч студентов. Также губернатор пообещал, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры. «В 2019 году я пообещал, что каждый год будет годом театра, сейчас хочу с этой сцены пообещать, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры», — сказал Алексей Текслер.
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