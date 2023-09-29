Челябинский губернатор Текслер с супругой поздравили институт культуры с юбилеем. Фото

30 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Текслер вручил благодарственные письма сотрудникам института Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили концерт в честь 55-летия Челябинского государственного института культуры (ЧГИК), где поздравили коллектив образовательного учреждения с праздником. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства. «Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в субботу, 30 сентября, посетили праздничный концерт в честь юбилея института культуры. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие профобразования благодарственные письма Алексей Текслер вручил доценту кафедры истории, музеологии и документоведения Наталье Штолер и руководителю финансово-экономического управления, главному бухгалтеру института Линде Сергеевой», — отметили в пресс-службе регионального правительства. В поздравительной речи Алексей Текслер отметил, что институт культуры является частью истории Челябинска. Из стен вузы выпустились более 40 тысяч студентов. Также губернатор пообещал, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры. «В 2019 году я пообещал, что каждый год будет годом театра, сейчас хочу с этой сцены пообещать, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры», — сказал Алексей Текслер. Губернатор поздравил коллектив Челябинского института культуры с юбилеем Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области На праздничном концерте Алексея Текслера сопровождала его супруга Ирина Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Сотрудники ЧГИК были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили концерт в честь 55-летия Челябинского государственного института культуры (ЧГИК), где поздравили коллектив образовательного учреждения с праздником. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного правительства. «Глава региона Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в субботу, 30 сентября, посетили праздничный концерт в честь юбилея института культуры. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие профобразования благодарственные письма Алексей Текслер вручил доценту кафедры истории, музеологии и документоведения Наталье Штолер и руководителю финансово-экономического управления, главному бухгалтеру института Линде Сергеевой», — отметили в пресс-службе регионального правительства. В поздравительной речи Алексей Текслер отметил, что институт культуры является частью истории Челябинска. Из стен вузы выпустились более 40 тысяч студентов. Также губернатор пообещал, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры. «В 2019 году я пообещал, что каждый год будет годом театра, сейчас хочу с этой сцены пообещать, что каждый год в Челябинской области будет годом культуры», — сказал Алексей Текслер.