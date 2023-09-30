Рогозин: ВСУ перебросили войска к Энергодару

30 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

От украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, заявил Рогозин Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины сосредоточили войска морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В этих районах (у Энергодара и на островах Каховского водохранилища — прим. URA.RU) мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», — сказал Рогозин ТАСС, комментируя информацию о подготовке ВСУ к наступлению на херсонском и запорожском направлениях. Он добавил, что от украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление ВСУ на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом рассказал источник близкий к компетентным органам. По его словам, это является очередной попыткой Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к негативным последствиям.

Вооруженные силы Украины сосредоточили войска морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В этих районах (у Энергодара и на островах Каховского водохранилища — прим. URA.RU) мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», — сказал Рогозин ТАСС, комментируя информацию о подготовке ВСУ к наступлению на херсонском и запорожском направлениях. Он добавил, что от украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление ВСУ на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом рассказал источник близкий к компетентным органам. По его словам, это является очередной попыткой Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к негативным последствиям.