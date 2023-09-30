Рогозин: ВСУ перебросили войска к Энергодару

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От украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, заявил Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины сосредоточили войска морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«В этих районах (у Энергодара и на островах Каховского водохранилища — прим. URA.RU) мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», — сказал Рогозин ТАСС, комментируя информацию о подготовке ВСУ к наступлению на херсонском и запорожском направлениях. Он добавил, что от украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, чтобы укрыться от ударов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление ВСУ на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом рассказал источник близкий к компетентным органам. По его словам, это является очередной попыткой Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к негативным последствиям.

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Вооруженные силы Украины сосредоточили войска морской пехоты у Энергодара и на островах Каховского водохранилища. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «В этих районах (у Энергодара и на островах Каховского водохранилища — прим. URA.RU) мы видим сосредоточение подразделений украинской морской пехоты», — сказал Рогозин ТАСС, комментируя информацию о подготовке ВСУ к наступлению на херсонском и запорожском направлениях. Он добавил, что от украинских военных следует ожидать расширения в районе Работино — Вербовое, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление ВСУ на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом рассказал источник близкий к компетентным органам. По его словам, это является очередной попыткой Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к негативным последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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