В США представили проект бюджета без помощи Украине

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
В новом бюджете США отсутствуют средства на помощь Украине Фото:
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В США вынесли на голосование бюджет страны на 45 дней, в котором отсутствуют средства на оказание помощи Украине. Об этом стало известно из проекта бюджета.

«Палата представителей представила проект бюджета США на 45 дней, не включающий помощь Украине», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что конгрессмены планируют провести голосование по этому проекту в ближайшем будущем.

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В США вынесли на голосование бюджет страны на 45 дней, в котором отсутствуют средства на оказание помощи Украине. Об этом стало известно из проекта бюджета. «Палата представителей представила проект бюджета США на 45 дней, не включающий помощь Украине», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что конгрессмены планируют провести голосование по этому проекту в ближайшем будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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