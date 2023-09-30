В США представили проект бюджета без помощи Украине

В новом бюджете США отсутствуют средства на помощь Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США вынесли на голосование бюджет страны на 45 дней, в котором отсутствуют средства на оказание помощи Украине. Об этом стало известно из проекта бюджета.
«Палата представителей представила проект бюджета США на 45 дней, не включающий помощь Украине», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что конгрессмены планируют провести голосование по этому проекту в ближайшем будущем.
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