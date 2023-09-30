Дочь Тутберидзе упала на льду и заняла второе место в турнире 30 сентября 2023 в 21:39 Размер текста - 17 + Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, несмотря на падение, заняла второе место в танцах на льду в Братиславе вместе с партнером Глебом Смолкиным. Их общий результат составил 188,94 балла за два выступления. «Выступающие под флагом Грузии фигуристы Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер», — сообщает РБК. Там добавили, что пара уступила почти 11,5 баллов британцам Лайле Фир — Льюису Гибсону. Дэвис совершила падение во время исполнения одного из элементов в произвольном танце. В сумме за ритм-танец и произвольный танец спортсмены набрали 188,94 балла. Британская пара Фир и Гибсона набрала 200,46 баллов. Третье место заняли — представители Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер с результатом 187,34. Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, несмотря на падение, заняла второе место в танцах на льду в Братиславе вместе с партнером Глебом Смолкиным. Их общий результат составил 188,94 балла за два выступления. «Выступающие под флагом Грузии фигуристы Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер», — сообщает РБК. Там добавили, что пара уступила почти 11,5 баллов британцам Лайле Фир — Льюису Гибсону. Дэвис совершила падение во время исполнения одного из элементов в произвольном танце. В сумме за ритм-танец и произвольный танец спортсмены набрали 188,94 балла. Британская пара Фир и Гибсона набрала 200,46 баллов. Третье место заняли — представители Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер с результатом 187,34. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям