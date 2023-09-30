Дочь Тутберидзе упала на льду и заняла второе место в турнире

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, несмотря на падение, заняла второе место в танцах на льду в Братиславе вместе с партнером Глебом Смолкиным. Их общий результат составил 188,94 балла за два выступления.
«Выступающие под флагом Грузии фигуристы Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер», — сообщает РБК. Там добавили, что пара уступила почти 11,5 баллов британцам Лайле Фир — Льюису Гибсону.
Дэвис совершила падение во время исполнения одного из элементов в произвольном танце. В сумме за ритм-танец и произвольный танец спортсмены набрали 188,94 балла. Британская пара Фир и Гибсона набрала 200,46 баллов. Третье место заняли — представители Чехии Натали Ташлерова и Филип Ташлер с результатом 187,34.
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