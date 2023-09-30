Челябинска восхитилась работой полицейских, спасших прохожего

01 октября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Три сотрудника ГИБДД Челябинска помогли вернуться домой дезориентированному мужчине Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудники ГИБДД Челябинска помогли дезориентированному мужчине попасть домой, проявив вежливость, отзывчивость и тактичность. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, ставшая очевидцем ситуации. Женщина поставила их работу в пример, назвав ее образцовой. «Днем обратила внимание на мужчину около своего дома, он был дезориентирован и назвал неверный домашний адрес. Чистый, опрятный, без запаха перегара, без признаков инсульта, но не понимает, где находится и как здесь оказался. По приезду местность мужчина не узнал, поэтому я обратилась к сотрудникам патрульного автомобиля ГИБДД. Они оперативно выяснили личность мужчины, место его проживания, пересадили мужчину к себе и увезли домой. Отзывчивые, тактичные, с четким пониманием, как действовать в таких ситуациях. Вы — образец сотрудника ГАИ!» — рассказала URA.RU Наталья К. Челябинка очень торопилась забрать пятилетнего ребенка с подготовительных курсов к школе, однако успела записать фамилии сотрудников ГИБДД: Прохоренко А.Ю., Щербаков С. А. Пустовой М.В. Она выразила благодарность за отличную работу и человечность. Также женщина заявила, что намерена написать официальное обращение руководству ГИБДД, чтобы сотрудников поощрили.

Сотрудники ГИБДД Челябинска помогли дезориентированному мужчине попасть домой, проявив вежливость, отзывчивость и тактичность. Об этом URA.RU сообщила местная жительница, ставшая очевидцем ситуации. Женщина поставила их работу в пример, назвав ее образцовой. «Днем обратила внимание на мужчину около своего дома, он был дезориентирован и назвал неверный домашний адрес. Чистый, опрятный, без запаха перегара, без признаков инсульта, но не понимает, где находится и как здесь оказался. По приезду местность мужчина не узнал, поэтому я обратилась к сотрудникам патрульного автомобиля ГИБДД. Они оперативно выяснили личность мужчины, место его проживания, пересадили мужчину к себе и увезли домой. Отзывчивые, тактичные, с четким пониманием, как действовать в таких ситуациях. Вы — образец сотрудника ГАИ!» — рассказала URA.RU Наталья К. Челябинка очень торопилась забрать пятилетнего ребенка с подготовительных курсов к школе, однако успела записать фамилии сотрудников ГИБДД: Прохоренко А.Ю., Щербаков С. А. Пустовой М.В. Она выразила благодарность за отличную работу и человечность. Также женщина заявила, что намерена написать официальное обращение руководству ГИБДД, чтобы сотрудников поощрили.