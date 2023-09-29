29 сентября 2023

Екатеринбуржцев напугал хлопок возле ТЦ «Мегаполис». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис, заброшенный сквер
Екатеринбуржцы слышали хлопки возле ТЦ «Мегаполис» Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Мегаполис» произошло два хлопка, после в небо поднялся дым. Об этом сообщила очевидец Екатерина Тсарикова в соцсети.

«Был виден дым после первого хлопка, вскоре второй. Не понятно, что случилось, но было громко», — написала Екатерина Тсарикова в Telegram.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «Подразделения выезжали на место происшествия, но по результатам проверки происшествий не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Мегаполис» произошло два хлопка, после в небо поднялся дым. Об этом сообщила очевидец Екатерина Тсарикова в соцсети. «Был виден дым после первого хлопка, вскоре второй. Не понятно, что случилось, но было громко», — написала Екатерина Тсарикова в Telegram. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «Подразделения выезжали на место происшествия, но по результатам проверки происшествий не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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