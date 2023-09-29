Екатеринбуржцы слышали хлопки возле ТЦ «Мегаполис»
В Екатеринбурге возле торгового центра «Мегаполис» произошло два хлопка, после в небо поднялся дым. Об этом сообщила очевидец Екатерина Тсарикова в соцсети.
«Был виден дым после первого хлопка, вскоре второй. Не понятно, что случилось, но было громко», — написала Екатерина Тсарикова в Telegram.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «Подразделения выезжали на место происшествия, но по результатам проверки происшествий не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе ведомства.
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