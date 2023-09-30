30 сентября 2023
29 сентября 2023

Юный пермяк с малой родины Махонина выступит на музыкальном телешоу НТВ

Юный пермяк Артем Данилов выступит на музыкальном телешоу НТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк Артем Данилов выступит на телешоу НТВ Фото:

Юный талант из села Рябинино Чердынского округа выступит первого октября в телешоу «Ты — супер! Дети» на НТВ. Об этом написала в соцсети глава округа Анна Батагова. Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Первого октября на канале НТВ в 20:20 показ телешоу „Ты — супер! Дети“, в котором будет выступать Артем Данилов. Он воспитанник приемной семьи Фроловых из Рябинино», — сообщила Батагова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чердынского округа призвала жителей поболеть за юного земляка. На конкурсе в телешоу принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

Ранее два пермяка снялись в премьерном выпуске спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Дмитрий Тимофеев и Владимир Войтюк прошли отбор из двух тысяч претендентов. Они прошли испытание на сложной полосе препятствий.

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Юный талант из села Рябинино Чердынского округа выступит первого октября в телешоу «Ты — супер! Дети» на НТВ. Об этом написала в соцсети глава округа Анна Батагова. Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Первого октября на канале НТВ в 20:20 показ телешоу „Ты — супер! Дети“, в котором будет выступать Артем Данилов. Он воспитанник приемной семьи Фроловых из Рябинино», — сообщила Батагова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Чердынского округа призвала жителей поболеть за юного земляка. На конкурсе в телешоу принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Ранее два пермяка снялись в премьерном выпуске спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Дмитрий Тимофеев и Владимир Войтюк прошли отбор из двух тысяч претендентов. Они прошли испытание на сложной полосе препятствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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