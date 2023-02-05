Десятки операторов снимали забег, чтобы показать его на СТС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два пермяка снялись в премьерном выпуске спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Скалолаз Дмитрий Тимофеев и пожарный Владимир Войтюк прошли отбор из двух тысяч претендентов и сразятся за победу, пытаясь пройти, как утверждают организаторы, самую сложную полосу препятствий в мире.

«29-летний Дмитрий Тимофеев — один из самых титулованных героев шоу СТС, известный скалолаз. Он многократный призер чемпионатов России, Европы и мира, многократный победитель и призер этапов Кубка мира, обладатель рекорда России на эталонной трассе в 2021 году. Участник из Нытвы, пожарный Владимир Войтюк, не может похвастаться такими же достижениями, но считает, что полоса препятствий шоу не страшнее его работы», — рассказали URA.RU на СТС.

Создатели шоу сообщили, что во время съемок участники преодолевали препятствия в костюме Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна. Трасса, состоящая из двух полос по 100 метров, представляет собой сложную конструкцию, фрагменты которой доставляли 35 грузовиков, а монтировали ее три недели. В эфир программа выйдет вечером 13 февраля.

Дмитрий Тимофеев готовится к этапу Телеканал СТС