В ЯНАО ищут главного режиссера для проведения крупных мероприятий

В Салехарде для организации творческих мероприятий ищут главного режиссера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ХМАО) ищут главного режиссера для проведения крупных художественных мероприятий, разработки культурно-просветительской деятельности и заключения договоров с творческими организациями. Информация об этом размещена на сайте «Работа России». Зарплату обещают до 119 тысяч рублей.

«В Салехарде ищут сотрудника на должность главного режиссера. В обязанности входит разработка и контроль исполнения основных направлений культурно-просветительской деятельности среди населения, составление планов культурных мероприятий, используя в своей работе инновационные формы и современные методы досуга населения. Нужно уметь разрабатывать сценарии проведения крупных массовых художественных мероприятий. Зарплата до 119 тысяч рублей», — написано в объявлении

Также будущему творческому специалисту необходимо будет участвовать в разработке программ развития учреждения, организовывать и контролировать заключения договоров с концертными и творческими организациями на проведение спектаклей и театрализованных представлений. Еще необходимо осуществлять сотрудничества с учреждениями образования, культуры, спорта и социальной защиты.

От кандидата требуется наличие определенного опыта, ответственность, коммуникабельность. Опыт работы должен быть от пяти лет. Образование нужно иметь высшее. Работа идет на полный день с 08:30 до 18:00.