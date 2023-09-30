30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО ищут главного режиссера для проведения крупных мероприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия "Человек года". Екатеринбург, зрительный зал, сцена, премия человек года
В Салехарде для организации творческих мероприятий ищут главного режиссера Фото:

В Салехарде (ХМАО) ищут главного режиссера для проведения крупных художественных мероприятий, разработки культурно-просветительской деятельности и заключения договоров с творческими организациями. Информация об этом размещена на сайте «Работа России». Зарплату обещают до 119 тысяч рублей.

«В Салехарде ищут сотрудника на должность главного режиссера. В обязанности входит разработка и контроль исполнения основных направлений культурно-просветительской деятельности среди населения, составление планов культурных мероприятий, используя в своей работе инновационные формы и современные методы досуга населения. Нужно уметь разрабатывать сценарии проведения крупных массовых художественных мероприятий. Зарплата до 119 тысяч рублей», — написано в объявлении

Также будущему творческому специалисту необходимо будет участвовать в разработке программ развития учреждения, организовывать и контролировать заключения договоров с концертными и творческими организациями на проведение спектаклей и театрализованных представлений. Еще необходимо осуществлять сотрудничества с учреждениями образования, культуры, спорта и социальной защиты.

От кандидата требуется наличие определенного опыта, ответственность, коммуникабельность. Опыт работы должен быть от пяти лет. Образование нужно иметь высшее. Работа идет на полный день с 08:30 до 18:00.

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В Салехарде (ХМАО) ищут главного режиссера для проведения крупных художественных мероприятий, разработки культурно-просветительской деятельности и заключения договоров с творческими организациями. Информация об этом размещена на сайте «Работа России». Зарплату обещают до 119 тысяч рублей. «В Салехарде ищут сотрудника на должность главного режиссера. В обязанности входит разработка и контроль исполнения основных направлений культурно-просветительской деятельности среди населения, составление планов культурных мероприятий, используя в своей работе инновационные формы и современные методы досуга населения. Нужно уметь разрабатывать сценарии проведения крупных массовых художественных мероприятий. Зарплата до 119 тысяч рублей», — написано в объявлении Также будущему творческому специалисту необходимо будет участвовать в разработке программ развития учреждения, организовывать и контролировать заключения договоров с концертными и творческими организациями на проведение спектаклей и театрализованных представлений. Еще необходимо осуществлять сотрудничества с учреждениями образования, культуры, спорта и социальной защиты. От кандидата требуется наличие определенного опыта, ответственность, коммуникабельность. Опыт работы должен быть от пяти лет. Образование нужно иметь высшее. Работа идет на полный день с 08:30 до 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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