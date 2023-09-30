30 сентября 2023
29 сентября 2023

Пермяк порезал бывшую сожительницу из-за блокировки в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Пермяк из ревности порезал женщину, когда она его заблокировала в соцсетях Фото:

Житель Суксунского округа Пермского края порезал ножом бывшую сожительницу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки и заблокировала его в соцсетях. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый приревновал бывшую сожительницу к другому мужчине. Он заманил ее в гости к своей сестре, где пил пиво. В ходе ссоры злоумышленник высказал обиду женщине, поскольку она заблокировала его в соцсетях. Затем стал бить ее пивной бутылкой по голове и порезал кухонным ножом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Суксунского районного суда.

Сожительница хотела убежать, но подсудимый правой рукой схватил ее за плечо и лезвием ножа стал наносить удары в спину и в живот. Злоумышленника приговорили к реальному сроку лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Из судебных материалов изъяты данные о сроке наказания.

Ранее пожилой пермяк из ревности убил сожительницу на площадке у мусорных баков. Он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

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Житель Суксунского округа Пермского края порезал ножом бывшую сожительницу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки и заблокировала его в соцсетях. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый приревновал бывшую сожительницу к другому мужчине. Он заманил ее в гости к своей сестре, где пил пиво. В ходе ссоры злоумышленник высказал обиду женщине, поскольку она заблокировала его в соцсетях. Затем стал бить ее пивной бутылкой по голове и порезал кухонным ножом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Суксунского районного суда. Сожительница хотела убежать, но подсудимый правой рукой схватил ее за плечо и лезвием ножа стал наносить удары в спину и в живот. Злоумышленника приговорили к реальному сроку лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Из судебных материалов изъяты данные о сроке наказания. Ранее пожилой пермяк из ревности убил сожительницу на площадке у мусорных баков. Он нанес потерпевшей два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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