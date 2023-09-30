Байден высказался насчет прекращения военной помощи для Украины

Американский президент Джо Байден уверен в том, что его страна не должна прекращать оказывать военную помощь Украине. Это заявление он сделал после принятия Конгрессом проекта временного финансирования правительства.
«Хотя спикер (Кевин Маккарти — прим.URA.RU) и подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы финансирование Украины со стороны США было прервано», — передает РИА Новости высказывание Байдена.
Президент США добавил, что ждет от Маккарти сохранения политики оказания финансовой помощи Украине. Он поддержал принятый нижней и верхней палатами Конгресса проект продления финансирования правительства страны на 45 дней до 17 ноября. Данный проект не предусматривает помощь Украине.
Ранее 30 сентября палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. Он не включает средства на нужды Украины.
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