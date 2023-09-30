30 сентября 2023

Палата представителей США отказала Украине в помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Нижняя палата Конгресса США отказала продлевать финансирование Украины Фото:

В США палата представителей Конгресса отказала в финансовой помощи Украине. Об этом говорится в проекте продления финансирования правительства страны на 45 дней.

«Палата представителей 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. Он не включает средства на нужды Украины», — трансляция голосования велась на канале C-Span.

Законодательную инициативу нижней палаты должен одобрить Сенат, после чего документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Уточняется, что таким образом американское правительство может избежать шатдауна.

Ранее американский финансист Билл Браудер заявил о том, что временное закрытие правительства США (шатдаун — прим. URA.RU) из-за разногласий по поводу бюджета приведет к неминуемой катастрофе для Украины. По его мнению, это станет победой для президента РФ Владимира Путина.

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В США палата представителей Конгресса отказала в финансовой помощи Украине. Об этом говорится в проекте продления финансирования правительства страны на 45 дней. «Палата представителей 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. Он не включает средства на нужды Украины», — трансляция голосования велась на канале C-Span. Законодательную инициативу нижней палаты должен одобрить Сенат, после чего документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену. Уточняется, что таким образом американское правительство может избежать шатдауна. Ранее американский финансист Билл Браудер заявил о том, что временное закрытие правительства США (шатдаун — прим. URA.RU) из-за разногласий по поводу бюджета приведет к неминуемой катастрофе для Украины. По его мнению, это станет победой для президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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