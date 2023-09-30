Смоленск атаковали беспилотники. Видео 01 октября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 + Беспилотники были подавлены средствами РЭБ, отметил Василий Анохин Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck Армия России подавила три беспилотника над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале . Он отметил, что никто не пострадал, а на месте падения дронов работают оперативные службы. Информацию по беспилотникам также подтвердили в Минобороны РФ. Армия России подавила три беспилотника над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, а на месте падения дронов работают оперативные службы. Информацию по беспилотникам также подтвердили в Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям