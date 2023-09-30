Беспилотники были подавлены средствами РЭБ, отметил Василий Анохин
Армия России подавила три беспилотника над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Василий Анохин в своем
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!