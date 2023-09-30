30 сентября 2023

Смоленск атаковали беспилотники. Видео

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Беспилотники были подавлены средствами РЭБ, отметил Василий Анохин Фото:

Армия России подавила три беспилотника над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, а на месте падения дронов работают оперативные службы. Информацию по беспилотникам также подтвердили в Минобороны РФ.

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Армия России подавила три беспилотника над Смоленском. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. «Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, а на месте падения дронов работают оперативные службы. Информацию по беспилотникам также подтвердили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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