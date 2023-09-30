Водитель мотоцикла госпитализирован с травмой ноги
В Тюменской области водитель Honda сбил 16-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил травмы. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что пока госавтоинспекторы оформляли ДТП в иномарку, стоящую на аварийке, врезалась Toyota.
«Двойное ДТП произошло вечером в поселке Винзили в Тюменском районе. Предварительно, водитель Honda не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту. Подросток получил травму ноги, госпитализирован», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Пока сотрудники ГИБДД оформляли аварию в автомобиль Honda въехала Toyota, за рулем которой находился пьяный мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.
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