30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Тюменской области 16-летний мотоциклист пострадал в двойном ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Водитель мотоцикла госпитализирован с травмой ноги Фото:

В Тюменской области водитель Honda сбил 16-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил травмы. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что пока госавтоинспекторы оформляли ДТП в иномарку, стоящую на аварийке, врезалась Toyota.

«Двойное ДТП произошло вечером в поселке Винзили в Тюменском районе. Предварительно, водитель Honda не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту. Подросток получил травму ноги, госпитализирован», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли аварию в автомобиль Honda въехала Toyota, за рулем которой находился пьяный мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюменской области водитель Honda сбил 16-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил травмы. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что пока госавтоинспекторы оформляли ДТП в иномарку, стоящую на аварийке, врезалась Toyota. «Двойное ДТП произошло вечером в поселке Винзили в Тюменском районе. Предварительно, водитель Honda не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту. Подросток получил травму ноги, госпитализирован», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Пока сотрудники ГИБДД оформляли аварию в автомобиль Honda въехала Toyota, за рулем которой находился пьяный мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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