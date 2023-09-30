30 сентября 2023

В Свердловской области 34-летний водитель сбил насмерть пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Пешеход находился на проезжей части без элементов светоотражения на одежде Фото:

На 147 километре автодороги Первоуральск — Шаля (Свердловская область) 34-летний водитель Toyota Avensis сбил насмерть 57-летнего пешехода, который шел по проезжай части дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло в 04:25 часов. По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя Toyota Avensis, допустил наезд на 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — сказано в сообщении. По проезжей части мужчина передвигался без элементов светоотражения на одежде.

На месте происшествия силовики провели замеры, осмотр автомобиля и места происшествия, а также составили процессуальные документы. В ходе проверки состояние опьянения у водителя не выявлено. Позже экспертиза установит, в каком состоянии находился пешеход.

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На 147 километре автодороги Первоуральск — Шаля (Свердловская область) 34-летний водитель Toyota Avensis сбил насмерть 57-летнего пешехода, который шел по проезжай части дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «ДТП произошло в 04:25 часов. По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя Toyota Avensis, допустил наезд на 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — сказано в сообщении. По проезжей части мужчина передвигался без элементов светоотражения на одежде. На месте происшествия силовики провели замеры, осмотр автомобиля и места происшествия, а также составили процессуальные документы. В ходе проверки состояние опьянения у водителя не выявлено. Позже экспертиза установит, в каком состоянии находился пешеход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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