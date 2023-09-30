В Свердловской области 34-летний водитель сбил насмерть пешехода. Фото

01 октября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пешеход находился на проезжей части без элементов светоотражения на одежде Фото: Антон Белицкий © URA.RU На 147 километре автодороги Первоуральск — Шаля (Свердловская область) 34-летний водитель Toyota Avensis сбил насмерть 57-летнего пешехода, который шел по проезжай части дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «ДТП произошло в 04:25 часов. По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя Toyota Avensis, допустил наезд на 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — сказано в сообщении. По проезжей части мужчина передвигался без элементов светоотражения на одежде. На месте происшествия силовики провели замеры, осмотр автомобиля и места происшествия, а также составили процессуальные документы. В ходе проверки состояние опьянения у водителя не выявлено. Позже экспертиза установит, в каком состоянии находился пешеход. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На 147 километре автодороги Первоуральск — Шаля (Свердловская область) 34-летний водитель Toyota Avensis сбил насмерть 57-летнего пешехода, который шел по проезжай части дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «ДТП произошло в 04:25 часов. По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя Toyota Avensis, допустил наезд на 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — сказано в сообщении. По проезжей части мужчина передвигался без элементов светоотражения на одежде. На месте происшествия силовики провели замеры, осмотр автомобиля и места происшествия, а также составили процессуальные документы. В ходе проверки состояние опьянения у водителя не выявлено. Позже экспертиза установит, в каком состоянии находился пешеход.