Россия готова отказаться от доллара в расчетах с Латинской Америкой

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Дедолларизация Латинской Америки и России — это вопрос сбалансированности торговых оборотов Фото:

Все страны Латинской Америки осознают необходимость дедолларизации с Россией во внешнеэкономических отношениях. Обе стороны ведут активную работу по переходу на национальные валюты в расчетах друг с другом. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин во время конференции «Россия — Латинская Америка».

«Наш Центральный банк эту работу ведет. Где это возможно, мы на нацвалюты стремимся переходить. Потому что, безусловно, это проблема комплексная. <…> Поэтому соответствующая работа идет, но понимание необходимости дедолларизации наших внешнеэкономических связей у большой группы стран [Латинской Америки] — оно присутствует», — объяснил Щетинин в интервью ТАСС. Также он добавил, что это вопрос сбалансированности торговых оборотов, а не только политического решения.

Ранее источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что Турция и Россия в совместной торговле откажутся от использования доллара. Будут использоваться национальные валюты. Также источник в администрации президента Турции добавил, что сейчас экономические отношения между двумя этими странами стремительно развиваются в большом количестве областей.

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Все страны Латинской Америки осознают необходимость дедолларизации с Россией во внешнеэкономических отношениях. Обе стороны ведут активную работу по переходу на национальные валюты в расчетах друг с другом. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин во время конференции «Россия — Латинская Америка». «Наш Центральный банк эту работу ведет. Где это возможно, мы на нацвалюты стремимся переходить. Потому что, безусловно, это проблема комплексная. <…> Поэтому соответствующая работа идет, но понимание необходимости дедолларизации наших внешнеэкономических связей у большой группы стран [Латинской Америки] — оно присутствует», — объяснил Щетинин в интервью ТАСС. Также он добавил, что это вопрос сбалансированности торговых оборотов, а не только политического решения. Ранее источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что Турция и Россия в совместной торговле откажутся от использования доллара. Будут использоваться национальные валюты. Также источник в администрации президента Турции добавил, что сейчас экономические отношения между двумя этими странами стремительно развиваются в большом количестве областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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