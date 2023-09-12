РИАН: Турция и РФ намерены отказаться от доллара во взаимной торговле

13 сентября 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Турецкое правительство хочет уйти от доллара в торговле с РФ, сообщил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU РФ и Турция откажутся от использования доллара в совместной торговле в пользу национальных валют. Об этом рассказал источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. «Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты [без использования доллара в торговле]», — рассказал источник РИА Новости. По данным собеседника агентства, турецкое правительство поставило конкретные задачи по торговле с РФ в нацвалютах. Он подчеркнул, что на данный момент экономические отношения между РФ и Турцией стремительно развиваются во многих областях. В пример собеседник привел взаимодействие стран по закупкам газа. Ранее экс-замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал, что уход от использования доллара не будет быстрым. По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для масштабной дедолларизации мировой экономики. Однако в 2022 году пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава России договорился с Анкарой об оплате газа рублями, передает RT. Он уточнил, что Вашингтон своими действиями сам вынуждает другие страны отказываться от использования американской валюты.

РФ и Турция откажутся от использования доллара в совместной торговле в пользу национальных валют. Об этом рассказал источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. «Мы сейчас активно обсуждаем с нашими российскими партнерами те сферы, в которых мы можем перейти в нацвалюты [без использования доллара в торговле]», — рассказал источник РИА Новости. По данным собеседника агентства, турецкое правительство поставило конкретные задачи по торговле с РФ в нацвалютах. Он подчеркнул, что на данный момент экономические отношения между РФ и Турцией стремительно развиваются во многих областях. В пример собеседник привел взаимодействие стран по закупкам газа. Ранее экс-замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал, что уход от использования доллара не будет быстрым. По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для масштабной дедолларизации мировой экономики. Однако в 2022 году пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава России договорился с Анкарой об оплате газа рублями, передает RT. Он уточнил, что Вашингтон своими действиями сам вынуждает другие страны отказываться от использования американской валюты.