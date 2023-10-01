Футболистку «Локомотива» госпитализировали во время матча против ЦСКА

Во время матча между женскими командами «Локомотив» и ЦСКА футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА. Спорстменка была госпитализирована
«Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание. Футболистка госпитализирована», — сообщает издание Sports.ru. Там добавили, что сразу после столкновения медики вышли на поле и унесли спортсменку на носилках в автомобиль скорой помощи, который приехал прямо на поле.
Позже стало известно, что футболистка пришла в себя, будут проведены обследования. В связи с тем, что у ЦСКА не было доступной второй скорой помощи, она не смогла сразу отправиться в больницу, заключили в издании.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.