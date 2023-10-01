Футболистку «Локомотива» госпитализировали во время матча против ЦСКА

01 октября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения с соперницей Фото: Илья Московец © URA.RU Во время матча между женскими командами «Локомотив» и ЦСКА футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА. Спорстменка была госпитализирована «Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание. Футболистка госпитализирована», — сообщает издание Sports.ru. Там добавили, что сразу после столкновения медики вышли на поле и унесли спортсменку на носилках в автомобиль скорой помощи, который приехал прямо на поле. Позже стало известно, что футболистка пришла в себя, будут проведены обследования. В связи с тем, что у ЦСКА не было доступной второй скорой помощи, она не смогла сразу отправиться в больницу, заключили в издании.

Во время матча между женскими командами «Локомотив» и ЦСКА футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА. Спорстменка была госпитализирована «Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание. Футболистка госпитализирована», — сообщает издание Sports.ru. Там добавили, что сразу после столкновения медики вышли на поле и унесли спортсменку на носилках в автомобиль скорой помощи, который приехал прямо на поле. Позже стало известно, что футболистка пришла в себя, будут проведены обследования. В связи с тем, что у ЦСКА не было доступной второй скорой помощи, она не смогла сразу отправиться в больницу, заключили в издании.