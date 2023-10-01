Футболистку «Локомотива» госпитализировали во время матча против ЦСКА

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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, стадион, спорт, игра
Футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения с соперницей Фото:

Во время матча между женскими командами «Локомотив» и ЦСКА футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА. Спорстменка была госпитализирована

«Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание. Футболистка госпитализирована», — сообщает издание Sports.ru. Там добавили, что сразу после столкновения медики вышли на поле и унесли спортсменку на носилках в автомобиль скорой помощи, который приехал прямо на поле.

Позже стало известно, что футболистка пришла в себя, будут проведены обследования. В связи с тем, что у ЦСКА не было доступной второй скорой помощи, она не смогла сразу отправиться в больницу, заключили в издании.

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Во время матча между женскими командами «Локомотив» и ЦСКА футболистка «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание после столкновения головами с соперницей из ЦСКА. Спорстменка была госпитализирована «Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание. Футболистка госпитализирована», — сообщает издание Sports.ru. Там добавили, что сразу после столкновения медики вышли на поле и унесли спортсменку на носилках в автомобиль скорой помощи, который приехал прямо на поле. Позже стало известно, что футболистка пришла в себя, будут проведены обследования. В связи с тем, что у ЦСКА не было доступной второй скорой помощи, она не смогла сразу отправиться в больницу, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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