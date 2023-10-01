El Heraldo: Путин одним шагом ослабил влияние США на мировой арене

El Heraldo: союз Путина и Ким Чен Ына ослабил США

01 октября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сближение Путина и Ким Чен Ына вызывает для стран Запада ряд проблем Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент России Владимир Путин укрепил союз с КНДР, что привело к ослаблению влияния США на мировой арене. Об этом пишет газета El Heraldo. «Укрепление альянса между Россией и Северной Кореей в сочетании с другими международными партнерствами, такими как БРИКС, снижает влияние Соединенных Штатов на мировой арене», — говорится в материале . Там отмечают, что новый альянс может привести к эскалации напряженности и введению новых санкций со стороны США. При этом автор отмечает, что прошлый опыт санкций против КНДР не имел успех. По словам автора статьи, сближение Путина и корейского лидера Ким Чен Ына вызывает для стран Запада ряд проблем. Создание международной системы, которая ускользнет от гегемонии США, является для них главной заботой, заключили в статье. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке 13 сентября. URA.RU приводило информацию о том, как прошла встреча. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что встреча двух лидеров стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин укрепил союз с КНДР, что привело к ослаблению влияния США на мировой арене. Об этом пишет газета El Heraldo. «Укрепление альянса между Россией и Северной Кореей в сочетании с другими международными партнерствами, такими как БРИКС, снижает влияние Соединенных Штатов на мировой арене», — говорится в материале. Там отмечают, что новый альянс может привести к эскалации напряженности и введению новых санкций со стороны США. При этом автор отмечает, что прошлый опыт санкций против КНДР не имел успех. По словам автора статьи, сближение Путина и корейского лидера Ким Чен Ына вызывает для стран Запада ряд проблем. Создание международной системы, которая ускользнет от гегемонии США, является для них главной заботой, заключили в статье. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке 13 сентября. URA.RU приводило информацию о том, как прошла встреча. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что встреча двух лидеров стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, передает «Национальная служба новостей».