Эрдоган отреагировал на попытку теракта в Анкаре

Попытка теракта в Анкаре была успешно предотвращена, заявил Реджеп ЭрдоганФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Попытка теракта в центре Анкары является «последними вздохами террористов» в отношении Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
«Теракт в центре Анкары — это последние вздохи террористов», — заявил Эрдоган в обращении к Генеральной Ассамблее ООН на открытии 28-го семестра второго законодательного года Великого Национального Собрания Турции. Президент подчеркнул, что данная попытка теракта была успешно пресечена благодаря соблюдающимся мерам безопасности.
1 октября два террориста активировали взрывное устройство в турецкой столице рядом со зданием МВД Турции. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии на данное время. По информации МВД, в результате перестрелки с террористами два сотрудника полиции получили легкие ранения, передает «Национальная служба новостей».
Попытка теракта в центре Анкары является «последними вздохами террористов» в отношении Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. «Теракт в центре Анкары — это последние вздохи террористов», — заявил Эрдоган в обращении к Генеральной Ассамблее ООН на открытии 28-го семестра второго законодательного года Великого Национального Собрания Турции. Президент подчеркнул, что данная попытка теракта была успешно пресечена благодаря соблюдающимся мерам безопасности. 1 октября два террориста активировали взрывное устройство в турецкой столице рядом со зданием МВД Турции. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии на данное время. По информации МВД, в результате перестрелки с террористами два сотрудника полиции получили легкие ранения, передает «Национальная служба новостей».