Эрдоган отреагировал на попытку теракта в Анкаре

Эрдоган назвал попытку теракта в Анкаре «последними вздохами террористов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Попытка теракта в Анкаре была успешно предотвращена, заявил Реджеп Эрдоган Фото:

Попытка теракта в центре Анкары является «последними вздохами террористов» в отношении Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Теракт в центре Анкары — это последние вздохи террористов», — заявил Эрдоган в обращении к Генеральной Ассамблее ООН на открытии 28-го семестра второго законодательного года Великого Национального Собрания Турции. Президент подчеркнул, что данная попытка теракта была успешно пресечена благодаря соблюдающимся мерам безопасности.

1 октября два террориста активировали взрывное устройство в турецкой столице рядом со зданием МВД Турции. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии на данное время. По информации МВД, в результате перестрелки с террористами два сотрудника полиции получили легкие ранения, передает «Национальная служба новостей».

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Попытка теракта в центре Анкары является «последними вздохами террористов» в отношении Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. «Теракт в центре Анкары — это последние вздохи террористов», — заявил Эрдоган в обращении к Генеральной Ассамблее ООН на открытии 28-го семестра второго законодательного года Великого Национального Собрания Турции. Президент подчеркнул, что данная попытка теракта была успешно пресечена благодаря соблюдающимся мерам безопасности. 1 октября два террориста активировали взрывное устройство в турецкой столице рядом со зданием МВД Турции. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии на данное время. По информации МВД, в результате перестрелки с террористами два сотрудника полиции получили легкие ранения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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