Полиция нашла крест, украденный с могилы челябинского бойца СВО

В Нагайбакском районе (Челябинская область) в селе Париж полиция помогла матери найти крест, украденный с могилы ее сына, участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Женщина написала в соцсетях, что не обнаружила креста на месте захоронения своего сына. Ей было больно, она очень расстроилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Полиция связывалась с автором поста, а затем выехали к ней домой. Участковый Василий Афанасьев и оперативник Канатпай Байбатыров подробно расспросили женщину о случившемся, а затем все вместе проехали на кладбище.
Полицейские внимательно осмотрели территорию, расширяя зону поиска. Крест был найден недалеко от кладбища. Сотрудники помогли установить его на место.
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