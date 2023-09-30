30 сентября 2023

Полиция нашла крест, украденный с могилы челябинского бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, силовики, безопасность, полиция, правопорядок
Крест был найден недалеко от кладбища Фото:

В Нагайбакском районе (Челябинская область) в селе Париж полиция помогла матери найти крест, украденный с могилы ее сына, участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщина написала в соцсетях, что не обнаружила креста на месте захоронения своего сына. Ей было больно, она очень расстроилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция связывалась с автором поста, а затем выехали к ней домой. Участковый Василий Афанасьев и оперативник Канатпай Байбатыров подробно расспросили женщину о случившемся, а затем все вместе проехали на кладбище.

Полицейские внимательно осмотрели территорию, расширяя зону поиска. Крест был найден недалеко от кладбища. Сотрудники помогли установить его на место.

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В Нагайбакском районе (Челябинская область) в селе Париж полиция помогла матери найти крест, украденный с могилы ее сына, участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина написала в соцсетях, что не обнаружила креста на месте захоронения своего сына. Ей было больно, она очень расстроилась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полиция связывалась с автором поста, а затем выехали к ней домой. Участковый Василий Афанасьев и оперативник Канатпай Байбатыров подробно расспросили женщину о случившемся, а затем все вместе проехали на кладбище. Полицейские внимательно осмотрели территорию, расширяя зону поиска. Крест был найден недалеко от кладбища. Сотрудники помогли установить его на место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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