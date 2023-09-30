Полиция нашла крест, украденный с могилы челябинского бойца СВО

01 октября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Крест был найден недалеко от кладбища Фото: Илья Московец © URA.RU В Нагайбакском районе (Челябинская область) в селе Париж полиция помогла матери найти крест, украденный с могилы ее сына, участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина написала в соцсетях, что не обнаружила креста на месте захоронения своего сына. Ей было больно, она очень расстроилась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полиция связывалась с автором поста, а затем выехали к ней домой. Участковый Василий Афанасьев и оперативник Канатпай Байбатыров подробно расспросили женщину о случившемся, а затем все вместе проехали на кладбище. Полицейские внимательно осмотрели территорию, расширяя зону поиска. Крест был найден недалеко от кладбища. Сотрудники помогли установить его на место.

В Нагайбакском районе (Челябинская область) в селе Париж полиция помогла матери найти крест, украденный с могилы ее сына, участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина написала в соцсетях, что не обнаружила креста на месте захоронения своего сына. Ей было больно, она очень расстроилась», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полиция связывалась с автором поста, а затем выехали к ней домой. Участковый Василий Афанасьев и оперативник Канатпай Байбатыров подробно расспросили женщину о случившемся, а затем все вместе проехали на кладбище. Полицейские внимательно осмотрели территорию, расширяя зону поиска. Крест был найден недалеко от кладбища. Сотрудники помогли установить его на место.