30 сентября 2023
29 сентября 2023

Два водителя пострадали в жестком ДТП в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Машина потребуется капитальный ремонт после аварии (архивное фото) Фото:

В Кургане после столкновения двух автомобилей водители получили травмы. ДТП произошло рано утром 1 октября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина, сообщили в городском отделе ГИБДД.

«В 01:25 возле у дома №46 по улице Ленина 28-летний водитель машины Lada Priora начал поворачивать налево в сторону улицы Пролетарской на зеленый сигнал светофора. В это время по улице Гоголя в сторону улицы Коли Мяготина ехал 40-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer, он не уступил дорогу. В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения», — пояснили полицейские, передает портал «Область 45».

После аварии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Второму участнику ДТП назначено амбулаторное лечение.

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В Кургане после столкновения двух автомобилей водители получили травмы. ДТП произошло рано утром 1 октября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина, сообщили в городском отделе ГИБДД. «В 01:25 возле у дома №46 по улице Ленина 28-летний водитель машины Lada Priora начал поворачивать налево в сторону улицы Пролетарской на зеленый сигнал светофора. В это время по улице Гоголя в сторону улицы Коли Мяготина ехал 40-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer, он не уступил дорогу. В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения», — пояснили полицейские, передает портал «Область 45». После аварии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Второму участнику ДТП назначено амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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