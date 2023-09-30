Два водителя пострадали в жестком ДТП в центре Кургана

В Кургане после столкновения двух автомобилей водители получили травмы. ДТП произошло рано утром 1 октября на перекрестке улиц Ленина и Коли Мяготина, сообщили в городском отделе ГИБДД.
«В 01:25 возле у дома №46 по улице Ленина 28-летний водитель машины Lada Priora начал поворачивать налево в сторону улицы Пролетарской на зеленый сигнал светофора. В это время по улице Гоголя в сторону улицы Коли Мяготина ехал 40-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer, он не уступил дорогу. В результате столкновения оба водителя получили телесные повреждения», — пояснили полицейские, передает портал «Область 45».
После аварии водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Второму участнику ДТП назначено амбулаторное лечение.
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