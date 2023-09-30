Строительство нового пермского зоопарка подорожало на полмиллиарда рублей

Строительные работы на площадке работы начались в 2017 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сейчас строительство нового зоопарка в Перми оценивается в 6,68 млрд рублей. Эти сведения содержатся в обновленной инвестиционной программе региона. В предыдущей редакции значилась цифра в 6,14 млрд рублей.

«После заключения контракта на проектирование первой очереди объекта [зоопарка] в 2016 году до конца 2022 года в проект было вложено 2,6 млрд рублей. Основной объем расходов запланирован на текущий год — 3,35 млрд. В 2024-м направят еще 661,4 млн рублей, в 2025 году дополнительно выделят 63,6 млн», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на измененный документ.

К возведению объекта в прикамской столице приступили пять лет назад. Часть построек уже используются по назначению. Животных из старого зоопарка сюда начали перевозить с апреля текущего года.