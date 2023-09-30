30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Сургуте при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, задымление, спасатель, шоссе тюнина, смог , дым
О погибшем сообщил источник в МЧС Фото:

В Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина,7. В результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщил источник в МЧС.

«В пожаре скончался мужчина 1960 года рождения», — передают сообщение источника в МЧС telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24| О, Сургут!». Возгорание произошло в Сургуте в многоквартирном доме по улице Губкина, 7.

Корреспондент направил запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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В Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина,7. В результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщил источник в МЧС. «В пожаре скончался мужчина 1960 года рождения», — передают сообщение источника в МЧС telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24| О, Сургут!». Возгорание произошло в Сургуте в многоквартирном доме по улице Губкина, 7. Корреспондент направил запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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