В Сургуте при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

О погибшем сообщил источник в МЧС
В Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина,7. В результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщил источник в МЧС.
«В пожаре скончался мужчина 1960 года рождения», — передают сообщение источника в МЧС telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24| О, Сургут!». Возгорание произошло в Сургуте в многоквартирном доме по улице Губкина, 7.
Корреспондент направил запрос в окружной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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