30 сентября 2023

Власти Перми раскрыли стоимость ледового городка в Мотовилихе

Власти Перми оценили ледовый городок в Мотовилихе в 700 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, строитель ледового городка
В Мотовилихинском районе Перми построят ледовый городок за 700 тысяч рублей Фото:

Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели направлено 700 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе Перми. Начальная (максимальная) цена контракта 700 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

В техзадании говорится о том, что подрядчик должен будет построить ледовый городок с входной группой «Белочки», сделать зону для фотографирования по мотивам сказок Пушкина, обустроить горки. Согласно проекту контракта, в Мотовилихе установят живую новогоднюю ель высотой не менее 12 метров с украшениями и подсветкой. Ледовый городок откроется с 25 декабря.

Ранее власти Перми заказали изготовление декорации «Море» для проведения новогодних тематических интерактивных программ на территории ледового городка в 2023—2024 годах. Данная декорация обойдется бюджету в сумму свыше 6 млн рублей, она должна быть сделана до 15 декабря.

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Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели направлено 700 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе Перми. Начальная (максимальная) цена контракта 700 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В техзадании говорится о том, что подрядчик должен будет построить ледовый городок с входной группой «Белочки», сделать зону для фотографирования по мотивам сказок Пушкина, обустроить горки. Согласно проекту контракта, в Мотовилихе установят живую новогоднюю ель высотой не менее 12 метров с украшениями и подсветкой. Ледовый городок откроется с 25 декабря. Ранее власти Перми заказали изготовление декорации «Море» для проведения новогодних тематических интерактивных программ на территории ледового городка в 2023—2024 годах. Данная декорация обойдется бюджету в сумму свыше 6 млн рублей, она должна быть сделана до 15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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