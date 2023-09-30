Власти Перми раскрыли стоимость ледового городка в Мотовилихе

Власти Перми оценили ледовый городок в Мотовилихе в 700 тысяч рублей

01 октября 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

В Мотовилихинском районе Перми построят ледовый городок за 700 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели направлено 700 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе Перми. Начальная (максимальная) цена контракта 700 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В техзадании говорится о том, что подрядчик должен будет построить ледовый городок с входной группой «Белочки», сделать зону для фотографирования по мотивам сказок Пушкина, обустроить горки. Согласно проекту контракта, в Мотовилихе установят живую новогоднюю ель высотой не менее 12 метров с украшениями и подсветкой. Ледовый городок откроется с 25 декабря. Ранее власти Перми заказали изготовление декорации «Море» для проведения новогодних тематических интерактивных программ на территории ледового городка в 2023—2024 годах. Данная декорация обойдется бюджету в сумму свыше 6 млн рублей, она должна быть сделана до 15 декабря.

Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели направлено 700 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе Перми. Начальная (максимальная) цена контракта 700 тысяч рублей», — указано в документации тендера. В техзадании говорится о том, что подрядчик должен будет построить ледовый городок с входной группой «Белочки», сделать зону для фотографирования по мотивам сказок Пушкина, обустроить горки. Согласно проекту контракта, в Мотовилихе установят живую новогоднюю ель высотой не менее 12 метров с украшениями и подсветкой. Ледовый городок откроется с 25 декабря. Ранее власти Перми заказали изготовление декорации «Море» для проведения новогодних тематических интерактивных программ на территории ледового городка в 2023—2024 годах. Данная декорация обойдется бюджету в сумму свыше 6 млн рублей, она должна быть сделана до 15 декабря.