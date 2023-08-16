16 августа 2023

Перед зданием ЦУМа в Кургане будут установлены качели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, качели, лето в городе
В ходе работ по благоустройству участка возле ТЦ будут установлены качели с навесом (архивное фото) Фото:

Власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у Зауральского торгового дома установить качели. Информация об этом размещена в документации проекта на сайте госзакупок.

«Материалы, используемые при выполнении работ: <…> пергола с подвесом качелей», — указано в технической документации закупки. Кроме качелей, в документе описаны урны со скамейками, которые установят на том же участке.

Скамьи и урны будут выполнены их древесины хвойных пород с металлическим каркасом. Металлические элементы конструкций по документам должны быть покрыты атмосферостойкой эмалью, а деревянные обработаны пропиткой с аналогичными свойствами. Описания качелей и перголы в документах нет, только габариты и изображение для примера. Длина конструкции должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров.

Ранее URA.RU сообщало, что на благоустройство бывшей парковки ЦУМа курганские власти выделили более 36 млн рублей. Из них на установку остановки перед зданием ТЦ потратят более 8 млн рублей.

В техзадании проекта нет описания качелей, только изображение для примера
В техзадании проекта нет описания качелей, только изображение для примера
Фото:
Скамейки и урны будут выполнены из эмалированного металла и дерева с пропиткой
Скамейки и урны будут выполнены из эмалированного металла и дерева с пропиткой
Фото:

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Власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у Зауральского торгового дома установить качели. Информация об этом размещена в документации проекта на сайте госзакупок. «Материалы, используемые при выполнении работ: <…> пергола с подвесом качелей», — указано в технической документации закупки. Кроме качелей, в документе описаны урны со скамейками, которые установят на том же участке. Скамьи и урны будут выполнены их древесины хвойных пород с металлическим каркасом. Металлические элементы конструкций по документам должны быть покрыты атмосферостойкой эмалью, а деревянные обработаны пропиткой с аналогичными свойствами. Описания качелей и перголы в документах нет, только габариты и изображение для примера. Длина конструкции должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров. Ранее URA.RU сообщало, что на благоустройство бывшей парковки ЦУМа курганские власти выделили более 36 млн рублей. Из них на установку остановки перед зданием ТЦ потратят более 8 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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