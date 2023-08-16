В ходе работ по благоустройству участка возле ТЦ будут установлены качели с навесом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у Зауральского торгового дома установить качели. Информация об этом размещена в документации проекта на сайте госзакупок.

«Материалы, используемые при выполнении работ: <…> пергола с подвесом качелей», — указано в технической документации закупки. Кроме качелей, в документе описаны урны со скамейками, которые установят на том же участке.

Скамьи и урны будут выполнены их древесины хвойных пород с металлическим каркасом. Металлические элементы конструкций по документам должны быть покрыты атмосферостойкой эмалью, а деревянные обработаны пропиткой с аналогичными свойствами. Описания качелей и перголы в документах нет, только габариты и изображение для примера. Длина конструкции должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров.

Ранее URA.RU сообщало, что на благоустройство бывшей парковки ЦУМа курганские власти выделили более 36 млн рублей. Из них на установку остановки перед зданием ТЦ потратят более 8 млн рублей.

В техзадании проекта нет описания качелей, только изображение для примера Фото: сайт госзакупок