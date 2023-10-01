01 октября 2023
30 сентября 2023

В Каменске-Уральском мужчина избил сожительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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После драки у свердловчанки диагностировали сотрясение мозга Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 21-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. Свердловчанке поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом сообщили в МО МВД по Каменску-Уральскому.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между молодым человеком и его сожительницей произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин ударил девушку. После вызвал ей бригаду скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства портал KU66.RU.

Конфликт произошел вечером 1 октября возле дома на улице Ленинградская, 3. Нападавшего доставили в отдел полиции.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 21-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. Свердловчанке поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом сообщили в МО МВД по Каменску-Уральскому. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между молодым человеком и его сожительницей произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин ударил девушку. После вызвал ей бригаду скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства портал KU66.RU. Конфликт произошел вечером 1 октября возле дома на улице Ленинградская, 3. Нападавшего доставили в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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