В Каменске-Уральском мужчина избил сожительницу

После драки у свердловчанки диагностировали сотрясение мозга
В Каменске-Уральском (Свердловская область) 21-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. Свердловчанке поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом сообщили в МО МВД по Каменску-Уральскому.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между молодым человеком и его сожительницей произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин ударил девушку. После вызвал ей бригаду скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства портал KU66.RU.
Конфликт произошел вечером 1 октября возле дома на улице Ленинградская, 3. Нападавшего доставили в отдел полиции.
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