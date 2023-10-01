В Каменске-Уральском мужчина избил сожительницу

02 октября 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

После драки у свердловчанки диагностировали сотрясение мозга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 21-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. Свердловчанке поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом сообщили в МО МВД по Каменску-Уральскому. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между молодым человеком и его сожительницей произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин ударил девушку. После вызвал ей бригаду скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства портал KU66.RU. Конфликт произошел вечером 1 октября возле дома на улице Ленинградская, 3. Нападавшего доставили в отдел полиции.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 21-летний мужчина избил 32-летнюю сожительницу. Свердловчанке поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом сообщили в МО МВД по Каменску-Уральскому. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между молодым человеком и его сожительницей произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин ударил девушку. После вызвал ей бригаду скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства портал KU66.RU. Конфликт произошел вечером 1 октября возле дома на улице Ленинградская, 3. Нападавшего доставили в отдел полиции.