Челябинская область попала в топ-15 регионов России по доступности ипотеки

В Челябинской области за год выросла доступность ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла 15-е место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Приобрести двухкомнатную квартиру в кредит могут 35,5% семей. Такие данные приводят в своем исследовании эксперты РИА Новости.

«Челябинская область занимает 15 место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, на август 2023 года, составляет 35,5%», — сообщают данные исследования РИА Новости в своем telegram-канале.

За год показатель вырос более, чем на 2%. В августе 2022 года купить двухкомнатную квартиру в ипотеку в Челябинской области могли 33,3% семей.

Доступность ипотеки за прошлый год выросла в 78 городах России, и лишь в пяти пошла на спад. Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Здесь купить двухкомнатную квартиру в кредит могут более 60% семей. Последние строчки заняли Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Здесь показатели не превышают десяти процентов.

Ранее в Челябинской области в августе 2023 года по сравнению с июлем объем выдачи ипотеки вырос на 60%. В последний месяц лета жилье в кредит на сумму в 2,6 миллиарда рублей приобрели 850 челябинцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ВТБ.