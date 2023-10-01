01 октября 2023

Из-за ослабления рубля в Россию реже стали приезжать мигранты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, монеты, деньги, двадцать пять рублей, 25 рублей
Ослабление рубля снизило реальные доходы мигрантов Фото:

Количество мигрантов, въехавших в Россию за первое полугодие, сократилось на 50 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению главного эксперта рынка труда HH.ru Натальи Даниной, основная причина спада кроется в ослаблении курса рубля.

«Сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях их традиционной занятости. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам», — передают «Известия» вывод эксперта, сделанный на основе данных Росстата.

Ослабление курса рубля привело к сокращению реальных доходов мигрантов, которые они конвертируют и затем отправляют на родину денежными переводами. Во втором полугодии тренд с оттоком иностранной рабочей силы вероятнее всего сохранится.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не вмешивался в падение рубля, так как не таргетирует курс национальной валюты. Она сказала, что сейчас для Банка РФ любой курс приемлем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество мигрантов, въехавших в Россию за первое полугодие, сократилось на 50 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению главного эксперта рынка труда HH.ru Натальи Даниной, основная причина спада кроется в ослаблении курса рубля. «Сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях их традиционной занятости. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам», — передают «Известия» вывод эксперта, сделанный на основе данных Росстата. Ослабление курса рубля привело к сокращению реальных доходов мигрантов, которые они конвертируют и затем отправляют на родину денежными переводами. Во втором полугодии тренд с оттоком иностранной рабочей силы вероятнее всего сохранится. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не вмешивался в падение рубля, так как не таргетирует курс национальной валюты. Она сказала, что сейчас для Банка РФ любой курс приемлем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...