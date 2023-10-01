Из-за ослабления рубля в Россию реже стали приезжать мигранты

02 октября 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Ослабление рубля снизило реальные доходы мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество мигрантов, въехавших в Россию за первое полугодие, сократилось на 50 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению главного эксперта рынка труда HH.ru Натальи Даниной, основная причина спада кроется в ослаблении курса рубля. «Сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях их традиционной занятости. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам», — передают «Известия» вывод эксперта, сделанный на основе данных Росстата. Ослабление курса рубля привело к сокращению реальных доходов мигрантов, которые они конвертируют и затем отправляют на родину денежными переводами. Во втором полугодии тренд с оттоком иностранной рабочей силы вероятнее всего сохранится. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не вмешивался в падение рубля, так как не таргетирует курс национальной валюты. Она сказала, что сейчас для Банка РФ любой курс приемлем.

Количество мигрантов, въехавших в Россию за первое полугодие, сократилось на 50 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению главного эксперта рынка труда HH.ru Натальи Даниной, основная причина спада кроется в ослаблении курса рубля. «Сокращение притока мигрантов усугубляет и без того сложную ситуацию с дефицитом кадров в отраслях их традиционной занятости. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам», — передают «Известия» вывод эксперта, сделанный на основе данных Росстата. Ослабление курса рубля привело к сокращению реальных доходов мигрантов, которые они конвертируют и затем отправляют на родину денежными переводами. Во втором полугодии тренд с оттоком иностранной рабочей силы вероятнее всего сохранится. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не вмешивался в падение рубля, так как не таргетирует курс национальной валюты. Она сказала, что сейчас для Банка РФ любой курс приемлем.